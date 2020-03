Êtes-vous inquiet au sujet du frottement de vos nouvelles chaussures? Regardez ces clés pour les éviter

Chaque fois que nous le pouvons et que nous voyons des chaussures, nous les achetons. Mais ne leur arrive-t-il pas que plus tard, ils ont peur de les utiliser parce qu’ils peuvent se blesser les pieds? Pas plus! Apprenez à combattre ce problème courant comme suit.

24 mars 2020 11:58

Les nouvelles chaussures, en particulier les sandales et les talons, peuvent être un gros problème pour les femmes.

Marcher avec eux et que le bord arrière frotte tellement avec le cou de pied, cela peut générer des blessures et même des cloques. Mais plus maintenant! Regardez ce qui doit être fait pour éviter ce gros tracas.

Comment réparer le frottement sur les nouvelles chaussures?

Utilisez-les d’abord pour faire le tour de la maison et mieux si c’est avec des chaussettes fines. Ainsi, vous commencerez à les mouler.

De plus, un cuillère par sangles et talons: Avec l’arrière de la mise en place, frottez fort partout où il peut se frotter. Ainsi, les bandes seront ramollies. Sinon, enfilez des bas et appliquer la sécheuse dans ces mêmes zones, tout en fléchissant et en bougeant votre pied. Ça donne le même résultat!

Apprenez ces conseils et arrêtez les cloques.

Mais obtenir du métal dure environ. Ils sont très utiles pour adoucir les chaussures plates: vous les mettez à l’intérieur et vous les laissez agir un moment.

Et enfin, vous pouvez essayer les remplir de papier toilette: le froisser, l’humidifier un peu et l’insérer fermement. Laissez-le sécher et retirez-le avant de mettre vos chaussures. Très facile, non?