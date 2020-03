Êtes-vous là Dieu c’est moi Margaret Movie Lands at Lionsgate – / Film

Lionsgate a répondu aux prières des fans de Judy Blume qui attendaient depuis longtemps une adaptation du long métrage du classique de Blume Êtes-vous là, Dieu? C’est moi, Margaret. Le studio a remporté une vente aux enchères de plusieurs studios et de streamers pour les droits du film Are You There God It’s Me Margaret, qui sera réalisé par The Edge of Seventeen. Kelly Fremon Craig.

La date limite signale que vous êtes là, Dieu? C’est le film Me Margaret qui a atterri à Lionsgate après que plusieurs studios et streamers ont soumissionné pour les droits du film sur le roman classique de Blume. Lionsgate s’est engagé à donner le feu vert au film avec un budget de l’ordre de 30 millions de dollars, Craig réalisant et écrivant le scénario.

Blume avait accordé Craig et son partenaire producteur Edge of Seventeen James L. Brooks de Gracie Films les droits de Are You There, God? C’est Me Margaret après avoir vu la comédie acclamée de Craig en 2016, qui mettait en vedette Hailee Steinfeld comme une adolescente acerbe et angoissée. C’était la première fois que Blume s’adressait à un réalisateur après des décennies de refus d’offres d’adapter son classique ado adoré. Quand Craig et Brooks ont reçu la bénédiction de Blume pour la première fois, êtes-vous là, Dieu? en 2018, la réalisatrice a déclaré: «J’ai reçu le plus grand e-mail de Judy, où elle a dit que si quelqu’un devait faire un film d’un de ses livres, elle espérait qu’il aurait le même ton et le même sentiment que The Edge of Seventeen avait . “

“Je savais que lorsque j’ai rencontré Kelly et Jim, j’ai eu une chance incroyable de les voir diriger l’équipe Margaret”, a déclaré Blume dans un communiqué. «Avec l’enthousiasme précoce et continu de Lionsgate pour le projet, nous pensons tous que Margaret a trouvé la bonne maison. Après 50 ans, il est temps! “

Êtes-vous là, Dieu? C’est moi, Margaret était une sensation littéraire quand il a été publié en 1970, testant les limites des livres pour les adolescentes en s’attaquant aux problèmes de sexualité, de religion et de puberté. Il a été considéré comme révolutionnaire pour sa discussion franche sur ces sujets, et a fait face à la censure et à l’interdiction depuis sa publication. Voici le synopsis du roman Êtes-vous là, Dieu? C’est moi, Margaret:

Margaret Simon, presque douze ans, aime les cheveux longs, le thon, l’odeur de la pluie et les choses roses. Elle vient de déménager de New York à Farbook, dans le New Jersey, et a hâte de s’intégrer à ses nouveaux amis, Nancy, Gretchen et Janie. Lorsqu’elles forment un club secret pour parler de sujets privés comme les garçons, les soutiens-gorge et les premières règles, Margaret est heureuse d’appartenir.

Mais aucun d’entre eux ne peut croire que Margaret n’a pas de religion et qu’elle ne va pas au Y ou au Centre communautaire juif. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Margaret a sa propre relation très spéciale avec Dieu. Elle peut parler à Dieu de tout: famille, amis, même Moose Freed, son béguin secret.

