Êtes-vous sûr que vous en avez 51? Chayanne danse comme jamais auparavant lors de sa tournée au Mexique Papacito!

La chanteuse portoricaine Chayanne semble avoir 25 ans, mais non, elle en a déjà passé 50 … Mais elle a l’air si spectaculaire et danse si bien, qu’elle est impressionnante. Papacito!

7 mars 2020

Le chanteur portoricain Chayanne Il semble qu’il avait 25 ans, mais non, il en a déjà passé 50 … Mais il a l’air si spectaculaire et danse si bien, qu’il est impressionnant. Papacito!

Cet artiste incroyable, déjà sur scène depuis plus de deux décennies, a monté une vidéo sur son Instagram remerciant le public de Mérida, au Mexique, pour la soirée de gala …

Et il l’a fait en nous montrant qu’il y a Chayanne pendant un moment … Avec son pantalon noir moulant habituel, il portait sa chorégraphie … Magnifique!

Tout en interprétant sa célèbre chanson “Dance, dance”, Chayanne Il a continué à bouger avec une énergie plus qu’impressionnante.

Mais bon, il faut s’y attendre … Si vous le suivez sur ce sujet et sur ses autres plateformes sociales, vous verrez qu’il est fan de l’exercice et qu’il reste en forme … Ma mère et quelle forme!

Ne change jamais Chayanne!

.