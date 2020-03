Ethan Hawke imagine un quatrième avant le tournage d’un film en cas de pandémie – / Film

“Considérez cela comme un voyage dans le temps.” La plus grande ligne de pick-up de l’histoire du cinéma ou une prophétie de la trilogie évanouissante des films qui allait suivre? Quand Ethan Hawke et Julie Delpy premiers chemins croisés Richard LinklaterLe drame de 1995 avant Sunrise, personne ne s’attendait à ce que nous suivions l’histoire de Jesse et Céline pendant 18 ans de plus.

Mais maintenant, alors que nous arrivons à 9 ans après le supposé film final Before Midnight (le nombre magique qui enjambe l’écart entre chaque film), quelqu’un a dû demander à Hawke: y aura-t-il un quatrième film Before? Hawke ne dit pas exactement non, et imagine même avec enthousiasme une suite Before qui suit Jesse et Celine pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Dans une interview avec IndieWire, Hawke a suggéré que, si cela devait se produire, un quatrième film Before ne suivrait pas la trajectoire des trois premiers films, qui ont tous eu lieu à neuf ans d’intervalle.

“Si les trois premiers étaient séparés de neuf ans, le quatrième ne suivrait pas cette trajectoire”, a déclaré Hawke dans un Q&A diffusé en direct sur Instagram. Si nous devions suivre cette trajectoire, le quatrième film Before serait publié en 2022, ce qui signifierait que le trio de Hawke, Delpy et Linklater devrait commencer à tourner cette année ou l’année suivante. Bien que Hawke n’ait pas confirmé que quelque chose était en cours, il a dit que lui et Linklater «y pensaient»:

«Linklater voudrait une voie différente, soit un court métrage tourné quatre ans après« Midnight », soit un long métrage dans vingt ans. Nous y réfléchissons. Ce sont les trois meilleures expériences de ma vie: «Avant le lever du soleil», «Avant le coucher du soleil» et «Avant minuit». Ils font partie de moi. Donc, l’idée de le revoir, je dois croire que nous pourrions faire quelque chose d’aussi bon. »

“Ces films ont fonctionné parce que nous faisions tous les trois le même film à chaque fois”, a ajouté Hawke. «Nous aimons travailler ensemble et être ensemble, mais nous devons nous assurer d’avoir quelque chose à dire.»

Mais peut-être que la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours pourrait être la source d’inspiration pour Hawke, Delpy et Linklater pour revisiter à nouveau ces personnages. Hawke a imaginé avec enthousiasme ce que Jesse et Céline seraient prêts à coopérer pendant la pandémie, louant expressément le potentiel de Delpy sur la crise:

“Ne serait-ce pas hystérique que le prochain film soit juste eux en isolement? S’il y a une personne pour faire rire le monde de ce qui se passe maintenant, c’est Julie Delpy. Je ne peux pas imaginer ce qu’elle dirait à ce sujet. Et Linklater est un tel scientifique. Il a quelque chose de puissant à dire à ce sujet. Peut-être que celui-ci devrait se dérouler en Italie. Allez juste dans le feu et [Jesse and Celine] chantent avec tous ces gens sur leurs vérandas. »

Cela ressemble au genre de fantaisie mélancolique que nous aimons dans la trilogie Avant: Jesse et Céline coincés dans un petit appartement italien, méditant sur la vie et le vieillissement avant que Céline ne prenne sa guitare pour la première fois depuis des années pour se joindre au chant du porche -un long. Avec tout le monde coincé à l’intérieur pour le moment, Linklater pourrait même commencer à tirer secrètement quelque chose comme ça maintenant. Mais pour l’instant, un quatrième film Before n’est toujours pas confirmé.

