Étoiles invitées Doña Croll et Ellen Thomas – HITC

La saison 9 de Death in Paradise compte plus d’étoiles invitées avec l’épisode 7.

Le casting de Death in Paradise saison 9 épisode 7 voit de nouveaux visages ajoutés au mix…

Nous sommes presque à la fin maintenant!

Pas de la série, mais de la saison. Le dernier est composé de huit épisodes, et bien qu’il ne reste pas longtemps à parcourir, c’est génial de voir qu’il y a encore plus de talents qui font leur apparition.

Les fans ont été immergés dans la série dramatique policière de Robert Thorogood depuis longtemps en 2011. Dans un si long laps de temps, il est inévitable que vous voyiez des artistes aller et venir. Heureusement, il y a toujours un visage amical pour nous garder heureux quand un personnage préféré part.

Nous avons tous été ravis de voir Ralf Little jouer le rôle de DI Neville Parker dans le nouveau lot d’épisodes, mais on pourrait dire qu’un spectacle n’est aussi bon que ses stars invitées.

Si tel est le cas, cela n’importe pas car la mort au paradis est assez phénoménale. Dans le sillage de l’absence d’Ardal O’Hanlon, nous avons vu Chloe Harris, Sam Troughton et Daniel Caltagirone – pour n’en nommer que quelques-uns – passer à la rencontre des acteurs clés. L’épisode 7 les fait venir!

Death in Paradise Saison 9 Episode 7 Cast

Ces artistes (entre parenthèses) figureront dans le casting de Death in Paradise, selon le Radio Times:

DI Neville Parker (joué par Ralf Little)

DS Madeleine Dumas (Aude Legastelois-Bidé)

Officier JP Hooper (Tobi Bakare)

Officier Ruby Patterson (Shyko Amos)

Eleanor Beaumont (Dona Croll)

Cynthia Perault (Kike Brimah)

Henri Dupre (Kadiff Kirwan)

Kiki Perault (Rochelle Rose)

Georgine Perault (Ellen Thomas)

Commissaire Selwyn Patterson (Don Warrington)

Bien sûr, nous connaissons tous certains de ces personnages à l’heure actuelle, mais prenons un moment pour parler des stars invitées passionnantes…

Pleins feux sur Doña Croll

Doña Croll incarne le personnage d’Eleanor Beaumont.

Le talent de 66 ans sera familier aux fans d’EastEnders (elle a joué Emerald Fox). Mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient.

Au cours de sa carrière, elle a joué dans de superbes films, dont Mammoth de Lukas Moodysson, Eastern Promises de David Cronenberg avec Naomi Watts, Manderlay de Lars von Trier et Kill Kill Faster Faster Faster de 2008.

Il y a aussi beaucoup de travail télévisé, avec des moments forts comme The Long Song (Old July), Casualty (divers), Family Affairs (Pearl McHugh), Doctors (Vera Corrigan) et Ice Cream Girls (Rachel).

Dona Croll assiste à la UK Theatre Awards 2015 au Guildhall le 18 octobre 2015 à Londres, en Angleterre.

Ellen Thomas joue dans Death in Paradise

Le personnage de Georgine Perault est interprété par Ellen Thomas.

Elle devrait certainement être familière. L’actrice de 64 ans a joué dans des titres télévisés tels que In the Long Run (elle a joué Mama) avec Idris Elba, Dark Money (Maggie Mensah), Mount Pleasant (Nana), Humans (Lindsay Kiwanuka), Rev. (Adoha Onyeka) et Coming of Age (directeur).

Bien que, peut-être que les fans de savon la connaîtront le mieux en tant que Claudette Hubbard dans EastEnders – oui, pas une, mais deux stars d’EastEnders! Elle est également très connue pour avoir repris le rôle de Liz Webb dans Teachers au début des années 2000.

Ce n’est pas que la télévision! Le travail au cinéma comprend Golden Years (Thelma), The Love Punch (Doreen) et Johnny English Reborn (Tucker’s Mum).

Nous sommes ravis de les voir tous les deux à bord.

Dans d’autres nouvelles, Frances Barber rejoint The Split.