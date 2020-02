Étoiles invitées Julie Graham, Patrick O’Kane et Steve Toussaint – HITC

Le casting de l’épisode 9 de la saison 12 de Doctor Who compte de formidables stars invitées.

Comme prévu, le casting de Doctor Who saison 12 épisode 9 est empilé.

Pas de surprise du tout!

Après avoir glissé dans l’épisode 8 – «La hantise de la Villa Diodati» – les attentes sont plus élevées que jamais avec Doctor Who. Le genre de science-fiction a le potentiel d’explorer à peu près n’importe quoi, donc vous ne seriez pas stupide de penser que Doctor Who a épuisé toutes ses voies à ce jour.

Vous ne seriez pas stupide, cependant, vous auriez toujours tort. Douze saisons, c’est beaucoup, mais la série emblématique continue de nous emmener dans de nouveaux endroits, réintroduisant d’anciens personnages et ennemis dans de nouveaux territoires. Nous avons vu le Judoon se lever à nouveau pour nous menacer tous et maintenant il est temps d’accueillir le seul et unique Cybermen dans l’image après un aperçu passionnant de l’épisode précédent.

Ils ont fait un excellent travail pour attirer des stars invitées passionnantes semaine après semaine pour donner vie à ces histoires. Heureusement, l’épisode 9 – «Ascension des Cybermen» – ne déçoit pas sur ce front.

Doctor Who saison 12 épisode 9 cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Doctor Who saison 12 épisode 9 sont répertoriés ci-dessous:

Jodie Whittaker comme le docteur

Bradley Walsh comme Graham O’Brien

Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

Sacha Dhawan en tant que maître

Julie Graham comme Ravio

Patrick O’Kane comme Ashad

Steve Toussaint comme Feekat

Alex Austin comme Yedlarmi

Coalyn Byrne en tant que sergent

Matt Carver comme Ethan

Rhiannon Clements en tant que Bescot

Branwell Donaghey comme Patrick

Kevin Hudson comme Cyber ​​Warrior

Ian McElhinney

Maintenant, mettons en évidence les étoiles invitées passionnantes de “Ascension des Cybermen”!

Julie Graham rejoint ‘Ascension des Cybermen’

Dans le rôle de Ravio, nous avons la merveilleuse Julie Graham!

L’actrice écossaise de 54 ans devrait être très familière grâce à son rôle dans une large gamme d’émissions de télévision au fil des ans.

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois à la télévision dans la série télévisée Taggart (elle a joué Katheleen Kelly) en 1986. De toute évidence, il y a eu un tourbillon de faits saillants de carrière sur le petit écran depuis, y compris Shetland (Rhona Kelly), The Bletchley Circle (Jean McBrian), Retribution (Moira Douglas), Being Eileen (Mandy Lewis), The Bill (divers) et Survivors (Abby Grant). C’est juste la pointe de l’iceberg aussi!

Les fans de Benidorm la connaîtront sous le nom de Sheron Dawson, mais elle a également été dans des films comme Tower Block en 2012 et Jupiter Ascending (non crédité en tant que capitaine de l’égide).

Julie Graham lors d’un photocall pour l’émission «Benidorm» d’ITV qui célèbre son 10e anniversaire au Curzon Mayfair le 29 janvier 2018 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Patrick O’Kane

Patrick O’Kane (photo ci-dessous aux côtés du médecin de Jodie Whittaker) est Patrick O’Kane.

L’artiste né à Belfast joue Ashad et son nom vaut vraiment la peine de savoir si vous êtes un fan de Star Wars parce qu’il a joué le rôle de First Order Officer de Hux dans The Last Jedi de Rian Johnson.

D’autres rôles au cinéma sont venus en 2012 dans Good Vibrations (Hatchet), Perkins ’14 (Dwayne Hopper), Exorcist: The Beginning (Bession) et Sunset Heights (Friday Knight).

Doctor Who est cependant loin du premier passage de Patrick à la télévision. Tout au long de sa carrière, il a été dans Game of Thrones (Jaqen’s Disguise), Come Home (Garry Doyle), DCI Banks (Stuart Colvin), The Secret (Victor Buchanan), Vera (Terry Manttan) et plus encore.

Steve Toussaint dans Doctor Who

Jouant le personnage de Feekat, nous avons Steve Toussaint.

Il a d’excellents crédits TV à son nom et a joué dans des offres récentes telles que Deep Water (Adam), Pine Gap (Ethan James), Our Girl (Roger Mendez), Death in Paradise (Steadman King), Upstart Crow (Otello) et Fortitude (Lamont Bailey).

Les rôles au cinéma incluent Point Break (FBI Dept. Director # 1), Asylum (Powell), Mutant Chronicles (Capt. John McGuire), Prince of Persia: The Sands of Time (Seso) avec Jake Gyllenhaal et 2005’s Beyond the Gates (Roland) .

Donc, il y a vraiment de grands talents qui se joignent au mix cette fois. Prendre plaisir!

