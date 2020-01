“Être une femme comique dans ce pays est très difficile”

Il était difficile de parier sur le nom du vainqueur dans la catégorie des Meilleure actrice de soutien d’une série dans le Feroz 2020, car les cinq candidats pourraient être les favoris. Alba Flores, pour «The Paper House»; Celia Freijeiro et Aixa Villagrán, pour «Perfect life»; et Belén Cuesta et Yolanda Ramos pour «Paquita Salas». Le critique voulait cette année que le prix revienne à ce dernier pour son personnage de Noemí Argüelles.

Yolanda Ramos, collectionnant son prix Feroz 2020

Yolanda Ramos n’a donné aucun crédit et est montée sur scène en pleurant. Il ne pouvait pas supporter les larmes et les mots ne sont pas sortis, jusqu’à ce qu’il puisse se retenir un instant pour avertir: “Je ne suis pas exagéré, je le jure”. Les larmes d’émotion sont revenues pour saisir l’actrice qui a fièrement remis le prix à son partenaire: “Regarde, Mario!”. Finalement, il prit une inspiration et put commencer son discours.

“Être une femme comique dans ce pays et être venu du cabaret comme je viens est très difficile”, a commencé à commenter Ramos, voulant montrer sa gratitude aux réalisateurs de ‘Paquita Salas’: “J’ai trouvé les Javis où ce personnage a grandi dans le pure liberté “et a reconnu que quand il entre dans la peau de Naomi, il le fait “du plus grand respect à la comédie et je pense que c’est important. ”

Ça commence à pelleter les pellicules

Après avoir remercié son prix et profité du fait qu’il était sur scène avec le microphone, il a envoyé un message à tous les critiques et journalistes présents à la cérémonie de remise des prix: “Je veux vous dire qu’il commence à neiger les pellicules en Espagne et que nous allons prudemment. Et qu’ils ont le droit et l’obligation que la comédie soit respectée. Merci beaucoup.

.