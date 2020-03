– Eugenio Derbez a révélé comment il a commencé sa romance avec Victoria Ruffo

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Dans le cadre de leur nouvelle chaîne YouTube, José Eduardo Derbez il avait son père comme invité, Eugenio Derbez, qui lors de la conférence a révélé comment il a commencé son histoire d’amour avec Victoria Ruffo.

Bien avant que le comédien mexicain ne goûte aux miels du succès dans l’industrie hollywoodienne, en tant qu’acteur et producteur, Derbez commençait à peine à travailler pour avoir sa propre sécurité financière, il n’avait donc pas assez d’argent au début.

Comme l’a dit le célèbre, cette situation a fait des ravages au début de sa relation avec la mère de son fils José Eduardo. Le mari de Alessandra Rosaldo, Il a rappelé à quel point son premier rendez-vous avec l’actrice de feuilleton mexicain était et les problèmes qu’il rencontrait pour ne pas avoir d’argent.

Le plus jeune fils du clan Derbez, a interviewé son père et a partagé la vidéo sur la plateforme numérique de sa nouvelle chaîne, qu’il a intitulée “Comment avez-vous rencontré ma maman?” Pendant 14 minutes, elle a parlé à son célèbre père de la façon dont elle avait débuté sa carrière, de la famille qu’elle a maintenant et de son histoire d’amour avec Victoria.

On sait que la relation entre les deux acteurs mexicains n’est pas entièrement bonne, et ils l’ont fait connaître publiquement. Même José Eduardo lui-même a diffusé certains des combats que ses parents ont traversés au fil des ans.

En fait, lorsque le jeune homme de 27 ans a demandé à Eugenio comment il avait rencontré sa maman, le producteur a mentionné qu’il dirait la vérité, même s’il aurait des ennuis avec Victoria.

Le père et le fils ont pris avec humour la possibilité que Ruffo soit bouleversé et les conséquences que cela aurait, mais finalement le comédien s’est mis à raconter l’histoire un peu plus au sérieux.

Eugenio a rappelé que lorsqu’il a entendu parler pour la première fois de la belle actrice, il a travaillé sur un spectacle de comédie, tandis que sa mère, la légendaire actrice Silvia Derbez, elle a joué dans une autre production aux côtés de Victoria, qui était le protagoniste.

“Un jour, ma mère me dit:” Hé, Victoria Ruffo pose des questions sur vous. ” Je n’étais personne, je n’étais qu’une partie du casting d’Anabel, célèbre zéro », a expliqué l’acteur et a rappelé que cette situation est devenue très étrange car il n’était pas du tout connu.

Mais ce n’est que Anabel Ferreira Il a fait un commentaire similaire sur l’intérêt de Victoria pour lui, qu’Eugenio a décidé de rendre visite à sa mère sur le plateau d’enregistrement.

“Je n’étais pas amoureuse de ta mère, mais elle était très jolie pour moi”, a confié Derbez à son fils. Apparemment dès le début, Eugenio a eu quelques difficultés avec la mère de son fils dès son premier rendez-vous. L’acteur s’est retrouvé avec la fameuse idée d’aller dîner dans un luxueux restaurant de Mexico, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

«À l’époque, je n’avais pas d’argent. De plus, j’étais dans un bus, je n’avais pas de voiture ni de taxi, j’étais déjà devenu indépendant de mes parents, je ne voulais pas leur demander de l’argent et je gagnais très peu », a-t-il expliqué.

“Ensuite, je suis arrivé à mon rendez-vous avec Victoria Ruffo dans un restaurant à Palmas, je vois les prix sur le menu et je n’ai apporté que de l’argent, car je n’avais pas de carte à l’époque, alors j’ai commencé à avoir peur”, se souvient l’acteur à propos de sa première sortie embarrassante.

“Et il me dit:” Qu’est-ce que tu vas vouloir? “, Et quand j’ai vu les prix, je lui ai dit:” Tu demandes, parce que je me trompe et j’ai déjà mangé, mais je choisis ce que tu demandes. ” Ce qui se passe, c’est que ce n’était pas suffisant “, a avoué le comédien.

À la fin de la date, l’acteur a à peine terminé l’argent pour payer la facture et ce n’était pas suffisant pour rentrer chez lui, alors Victoria l’a emmené sur un site de taxi et a attendu qu’il parte pour descendre et demander à quelqu’un d’aller pour lui.

L’ex de Ruffo a avoué qu’à ce moment-là, il sentait que l’actrice n’était pas une femme pour lui et a cessé de la voir pendant un an, alors qu’il allait au travail puis reprenait sa relation avec elle.

