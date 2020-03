Eugenio Derbez cherche à faire la paix avec son ex-femme Victoria Ruffo | Instagram

L’acteur et réalisateur Eugenio Derbez semble vouloir laisser derrière lui les problèmes du passé depuis maintenant chercher le pardon de son ex-femme Victoria Ruffo avec qui il était il y a plus de 20 ans.

Ce couple de son temps était l’un des plus populaires et des plus aimés du monde du divertissement au Mexique, bien que malheureusement a duré quelques années, étant un mariage de seulement 5 ans.

Sa rupture a généré des milliers de rumeurs et les théories de la fin, mais la majorité était qu’Eugène avait triché Le jour de votre mariage.

Voilà pourquoi leur relation ce n’était jamais bon, Pour ce que elle a pris son fils et il n’a pas eu l’occasion de passer autant de temps avec lui.

Voilà pourquoi l’acteur de comédie brisé le silence et a avoué lors d’une interview qu’il aimerait faire la paix avec l’actrice et je voudrais m’excuser.

Ce qui se passe, c’est qu’il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le passé. Cela a été compliqué. Ne pas voir mon fils, en je ne sais pas combien d’années, ça fait mal au plus profond. Ce n’est pas juste.

Eugene sait que les choses étaient compliqué, Pour ce que ne pouvait pas voir son fils José Eduardo depuis plusieurs années et c’est pourquoi il veut que les choses s’améliorent entre lui et l’actrice.

Ensuite, les gens sont offensés par des choses que l’on n’imagine même pas, dans l’un de ceux à qui je dois demander des excuses, je le ferais avec plaisir. »

Eugenio Derbez a finalement donné première étape vers une réconciliation avec Victoria Ruffo, il ne nous reste plus qu’à attendre ce que la célèbre actrice en pense.

Le cinéaste mexicain est actuellement marié avec la chanteuse Alessandra Rosaldo depuis 2012 et ensemble ils ont une petite fille, que cette relation a donné envie à Eugenio changer divers aspects de votre vie.

