Eugenio Derbez joue des poupées avec Aitana et lui donne un tendre message | Instagram

Eugenio Derbez acteur, producteur, réalisateur et comédien mexicain Il joue aux poupées avec Aitana, sa plus jeune fille et non seulement cela, il lui enseigne également quelque chose de très important.

Le comédien a quatre enfants, comme par hasard de mère différente cependant, les quatre s’entendent assez bien même s’ils n’ont jamais vécu ensemble.

Deux hommes et deux femmes sont les tiges de Derbez, Aislinn, Vadhird, José Eduardo et Aitana, Il a été mentionné que la plus jeune fille est celle qui a le plus apprécié Eugène car, contrairement à ses frères, il a épousé sa mère et ils vivent toujours ensemble.

Eugenio et sa femme Alessandra Ils partagent constamment des vidéos et des photographies où Aitana apparaît, petit à petit nous avons pu apprécier sa croissance, chaque fois qu’elle acquiert la beauté d’Alessandra mais elle ressemble beaucoup à sa grand-mère.

Dans la vidéo qu’Eugenio a partagée peut être vue très divertissante jouer des barbies avec sa fille qui a été surprise de voir les poupées.

“Je suis Paty autronauta, je viens de l’espace que vous faites …”, a commenté Eugenio pour entamer la conversation avec la barbie d’Aitana.

Jouer lui demande ce qu’il veut être quand il sera grand, s’il veut être comédien comme son père ou chanteur Comme sa mère, la petite fille dit qu’elle ne sait pas encore.

“C’est bien que tu sois un chanteur et je suis un Autrichien, je peux être ce que je veux, tu peux être ce que tu veux aussi si tu étudies dur à l’école”, ont déclaré Eugenio et Aitana ont fait très attention.

Aitana est presque identique à sa grand-mère, la première actrice Sylvia Derbez (QEPD), il est présumé que sa ressemblance réside dans les yeux et le grand sourire qu’il a et dont tout le monde tombe amoureux.

La meilleure fille d’Eugenio C’est une fille très intelligente et aimée par la famille, ses parents et ses frères partagent l’amour dont elle était jusqu’à récemment la plus petite de la famille, et avec l’arrivée de Kailani, les deux devinrent les princesses de la Dynastie Derbez.

