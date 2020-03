Eugenio Derbez parle de la vérité sur Victoria Ruffo avec son fils José Eduardo

Eugenio Derbez a été interviewé par son fils José Eduardo Derbez | Instagram

L’acteur Eugenio Derbez considéré comme l’un des personnages les plus célèbres de Mexique, a été interviewé par son fils José Eduardo Derbez qui a partagé la vidéo sur votre chaîne YouTube il y a parlé de la relation de son Victoria Ruffo.

Le charisme qu’il a José Eduardo Eugenio González Martínez del Río Le nom complet d’Eugenio Derbez a fait drôle toute question qu’il a posée à son père.

La relation qu’ils avaient pu être redressée car il semble que depuis qu’il était très jeune pour José Eduardo elle n’a pas été autorisée à voir son père et au fil des ans, elle a grandi avec une petite rancune mais aujourd’hui, ils portent un eexcellente relation.

Les questions qu’il a posées à son père étaient douze au total, il avait pour objectif de savoir quelques détails ils semblaient intimes de son papa, pour éclaircir les ragots et autres juste pour savoir certaines choses.

“Après une longue attente! Voici la vidéo de l’interview avec mon père, laissez-moi vos commentaires ci-dessous”, description de la vidéo par José Eduardo.

Malgré avoir des enfants avec des femmes différentes, Eugenio est un père vraiment aimant qui s’occupe toujours de sa famille et de ses enfants, à tel point qu’il a fui Les anges exclusivement pour faire l’entretien avec votre cher fils.

Certaines des questions étaient où votre carrière a-t-elle commencé, si vos enfants avaient été planifiés, ou celle qui a attiré votre attention Comment as-tu rencontré ma maman?.

L’acteur, producteur, réalisateur et comédien a expliqué que c’est elle qui a commencé à poser des questions sur lui, lorsque deux personnes lui ont dit qu’il s’était donné pour tâche de la rencontrer et de l’inviter à sortir, cependant votre rendez-vous Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais.

Il a fallu un an pour repartir avec Victoria Ruffo car lors de son premier rendez-vous, il n’avait pas assez de capital pour lui offrir les goûts de la belle actrice.

Ce qui s’est passé ce jour-là, c’est qu’il a à peine réussi à payer la facture du restaurant, puisqu’il était dans un bocal à poissons, c’est un an plus tard qu’il a réussi à avoir un peu plus d’argent pour sortir avec elle.

La chimie du père et du fils qui peut être vue dans la vidéo parce que c’est assez excitant de les voir ensemble, appréciant chaque question, ils ont laissé la cerise sur le gâteau, Qu’est-il arrivé au fameux faux mariage?.

