Eugenio Derbez révèle qu’il n’a plus cherché Victoria Ruffo après le premier rendez-vous

L’acteur et comédien Eugenio Derbez a récemment découvert une controverse sur les détails de sa relation avec l’actrice Victoria Ruffo et souligne les raisons pour lesquelles il n’a plus cherché l’actrice après la première date.

L’acteur a avoué à son fils José Eduardo Derbez les détails, le résultat de la relation entre eux, de la façon dont la relation entre lui et l’actrice a commencé il y a plusieurs années.

Le comédien Il a avoué qu’après avoir eu leur premier rendez-vous, il n’est pas retourné à la recherche de l’actrice, ceci, pour de bonnes raisons.

Lui aussi producteur Il a expliqué à son fils qu’au cours de l’étape où il a rencontré le comédienne de telenovelas elle-même qui jouissait déjà d’une bonne position à la télévision, il a à peine fait son chemin au milieu, donc après être sorti avec elle la première fois, il ne l’a plus cherchée.

Grâce à sa chaîne YouTube, l’acteur désormais reconnu au niveau national et international a révélé comment il avait rencontré l’actrice et, étonnamment, c’était grâce à sa mère, Silvia Derbez.

Le film, l’actrice de télévision et la mère de l’acteur est celui qui lui a dit que Ruffo, avec qui il travaillait dans “Simply Maria”, le cherchait et lui demandait le set, ce qui le surprit beaucoup car il n’était pas célèbre à l’époque, mais après plus de gens lui dirent la même chose que sa mère décida de la chercher .

J’étais à Anabel et ma maman travaillait dans Simply Maria avec ta maman dans le casting, alors un jour ma maman m’a dit: “Hey Victoria Ruffo pose des questions sur toi”. Je n’étais personne, je n’étais qu’une partie du casting d’Anabel, célèbre zéro, car cela me semblait étrange “, a déclaré Eugenio.

Plus tard, il l’a cherchée et a réussi à organiser un citation, ce qui signifiait un sacrifice pour l’acteur, ceci parce qu’il ne gagnait pas beaucoup d’argent à l’époque.

L’acteur révèle qu’ils ont eu un peu peur lorsqu’ils sont arrivés à l’endroit où ils avaient tous deux accepté d’avoir le citation car c’était très cher et il commençait dans le milieu artistique, donc il a dû se cacher pour la comédienne ne s’en est pas rendu compte.

Je viens donc à mon rendez-vous avec Victoria Ruffo dans un restaurant à Palmas, j’arrive bien sûr dans un aquarium … Je vois les prix sur le menu et j’ai apporté de l’argent liquide, car je n’avais pas de carte à ce moment-là, alors j’ai commencé à avoir peur. Et il me dit: “Qu’est-ce que tu vas vouloir?”, Et quand j’ai vu les prix je lui ai dit: “Tu demandes, parce que je me trompe et j’ai déjà mangé, mais je coupe ce que tu demandes.” Ce qui se passe, c’est que ce n’était pas suffisant “, a avoué Derbez.

Plus tard, il souligne qu’après avoir quitté le restaurant Il n’avait pas de poids dans le sac, donc il a vécu un autre moment inconfortable avec l’actrice après avoir terminé le rendez-vous, il n’avait même pas de sac de poids, l’actrice l’a emmené dans un les taxis plus près et attendit qu’il monte.

Heureusement pour l’acteur, Ruffo il est parti le premier donc il s’est excusé auprès du chauffeur de taxi et est sorti de l’unité, il a même dû demander dans la rue de pouvoir appeler un ami pour qu’il passe par lui.

Donc après ce moment inconfortable, l’acteur n’a pas voulu revenir à un deuxième rendez-vous et il n’a pas cherché Victoria avant un an, c’est à un moment où elle a revendiqué son abandon et ils ont repris leur relation qui s’est terminée en mariage et naissance de José Eduardo, le troisième enfant de l’acteur.

