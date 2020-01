* En préparation

Dans la nuit de dimanche 19 janvier, “ OT 2020 ” a tenu son Gala 1 à la télévision espagnole, où l’émission de talents a présenté sa nouvelle mécanique, dans laquelle il n’y avait pas de limite de nominés et le candidat préféré n’a pas bénéficié de l’immunité. Un candidat qui a été choisi par le public via l’application et qui s’est avéré être Eva Barreiro, suivi de Flavio Fernández et Hugo Cobo.

Eva, surprise d’être choisie favorite lors du Gala 1 de ‘OT 2020’

