Eva Green pèse sur Doctor Strange dans le multivers des rumeurs de folie

Docteur étrange dans le multivers de la folie est prévu pour la sortie à l’été 2021. Cela fait un peu plus d’un an à partir de maintenant et pourtant, ils n’ont plus de réalisateur après que Scott Derrickson et Marvel aient convenu de se séparer. Ils doivent aussi encore lancer le méchant.

La production devant bientôt commencer, ce sont deux rôles très importants à remplir. Bien sûr, il y a eu des spéculations sur le fait que Nightmare fera une apparition en tant qu’antagoniste principal et malgré le rôle joué par un homme dans les bandes dessinées, les fans ont fait campagne pour qu’Eva Green obtienne le rôle.

Il n’y a pas encore de mot du studio si elle est réellement considérée pour le rôle, mais lors d’une conversation avec le magazine Total Film, l’actrice a été demandée si elle avait été approchée par Marvel et avait ceci à dire:

“Moi? Non! Pas que je sache de. Pas du tout. J’aime l’humour en eux. J’ai vu la bande-annonce de Black Widow… j’aimerais voir celle-là. »

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Le vert n’est pas nouveau pour jouer le méchant, bien sûr. Elle était de loin la partie la plus mémorable de 300: Rise of an Empire et n’oublions pas sa performance quelque peu manipulatrice au Casino Royale. Et ce sont tous les deux de grands films de studio avec des décors énormes et un écran vert, donc elle n’aurait certainement aucun problème à s’adapter au travail dans la machine à gagner de l’argent qui est Marvel.

En fait, ces jours-ci, il semble que jouer un méchant dans le MCU est devenu l’un des rôles les plus convoités d’Hollywood. Et les acteurs semblent de mieux en mieux. La lauréate d’un Oscar, Cate Blanchett, a été phénoménale à Thor: Ragnarok, Michael B.Jordan ont apporté un niveau d’intensité et d’émotion brute que je n’attendais pas dans Black Panther et même la performance de Josh Brolin car Thanos était étonnamment nuancé. Ensuite, bien sûr, il y a l’immense nouvelle que Christian Bale jouera le grand méchant dans Thor: Love and Thunder.

Quant à Nightmare, le personnage est un souverain dans la dimension de rêve et est apparu très tôt dans les bandes dessinées de Doctor Strange. Et comme quelqu’un qui entre littéralement dans vos rêves, il peut certainement être un redoutable adversaire du Sorcier Suprême. Qui finit par assumer le rôle reste à voir, bien sûr, mais voir Green dans le rôle serait beaucoup plus attrayant qu’un autre homme.

Docteur étrange dans le multivers de la folie ouvre le 7 mai 2021.