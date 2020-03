Eva obtient une touche pour son attitude dans une première passe décevante du micro 9 du Gala de ‘OT 2020’

Dans l’après-midi du mercredi 11 mars, les garçons de ‘OT 2020’ ont affronté le premier col des micros du Gala 9, où Gèrard et Hugo risquent leur permanence à l’Académie. Un rendez-vous hebdomadaire qui, à cette occasion, a commencé après une touche de Noemí Galera sur la négligence des concurrents avec les microphones.

Les nominés Gèrard et Hugo dans le premier col du micro du Gala 9 de ‘OT 2020’

Gèrard a été le premier à jouer avec “Quelqu’un que vous aimiez”, avec lequel il a gagné les éloges de Manu Guix en parvenant à broder “la partie la plus difficile de la chanson”. “J’ai raté plus de précision dans tout le reste, surtout au début”, a déclaré le directeur musical.. “En raison d’une histoire vocale, cela me donne le sentiment d’être un peu plus instable”, a déclaré Mamen Mendizábal, après quoi il a souligné que “nous devions relâcher un peu notre souffle au début”, ainsi que “l’emplacement que j’aime”. “Je veux penser que tu ne te sens pas bien et que tu es dans un super plan technique”, a avoué Ivan Labanda, qui a admis qu ‘”il me fait flipper comme vous chantez”, bien qu’il manquait davantage de communication de la part de Gèrard.

“Cool, ça s’en vient”, a déclaré Guix, après avoir vu Hugo interpréter “Heroes”, devant lequel il a reconnu que “je ne suis concerné que par le premier refrain, il faut avoir un point machine”, après quoi il a recommandé au concurrent que le tranchant fin, “ne le vibre pas.” “Je pense que vous avez fait un pas de géant, un changement brutal”, a fait l’éloge de Mamen, après avoir déclaré “très satisfait du placement”.. “Vous êtes vivant. Les intentions sont toutes là. Vous êtes sur la bonne voie”, a déclaré Labanda, avant que Vicky Gómez avoue que “j’ai adoré.” “J’ai vu dans votre mouvement lutter pour vous libérer. Il manque que cela n’affecte pas la voix”, a conclu le professeur. Concernant la performance de Maialen avec “Dance Monkey”, Manu a dit que “Ça te va super bien, ça semble super confortable.” “Je n’ai rien à dire”, a admis le réalisateur, après quoi Mamen a salué le placement, qui “semble totalement organique”. “Tu me manques un peu mieux”, a déclaré Vicky, ce à quoi Iván a souscrit avant d’ajouter que “les choses doivent être réglées, faites confiance.”

“Il est temps pour vous de conserver le travail de l’hôte”

Eva, après sa performance dans le premier col du micro du Gala 9 de ‘OT 2020’

La performance d’Eva B avec “Hoy la bestia cena en casa” s’est mal terminée lorsque la candidate a éclaté de rire à cause d’un geste de Joan Carles Capdevilla, chose pour laquelle elle a fini par recevoir une touche de la faculté dirigée par Manu. “Je pense que le moment est venu pour vous d’oublier votre déficit d’attention et de vous en tenir à l’enfer, car cela ne suffit pas que nous vous aimions tant, ce qui est votre positivisme, votre joie, votre expressivité, ce qui est merveilleux et J’aime”, a déclaré le réalisateur, avant de souligner “qu’il doit s’accompagner d’une bonne exécution maintenant”. “Je ne parle pas de l’échec des paroles. C’est juste que tu as mal commencé, imprécis. En cette semaine, vous êtes en retard, car hier était une journée perdue“Guix a continué, avant de se rappeler que” j’ai eu du mal à répéter avec toi parce que tu te regardais dans le miroir, attentif à la porte. “

“Vous avez ADD, mais prenez-le au sérieux”, a encouragé Manu, à quel point la candidate n’a pas pu retenir ses larmes. “Je ne te fous pas, j’adore être avec toi. Mais j’aimerais voir que tu veux vraiment continuer ce concours”, a précisé Guix, qui a estimé que “je pense que vous devez vous prouver que vous pouvez le faire en tant que putain et que c’est une performance incontestable.” “Vous le regretterez plus tard, Eva, je ne sais pas comment vous le dire. Il faut le lui dire et il lui faut le réaliser”, intervient Galera, tandis que Mendizábal souligne le fait que “Lorsque vous vous concentrez, ce que vous faites est spectaculaire”, un point sur lequel les autres collègues étaient d’accord.

Plusieurs crevaisons

Nia, Anaju et Flavio dans le premier col du micro du Gala 9 de ‘OT 2020’

Le défi de Nia avec “El triste” ne s’est pas très bien passé pour le concurrent lors de la première passe, à laquelle Manu a voulu souligner le fait qu’il s’agissait d’une chanson “difficile”. “Je pense que tu vas trop peu et que tu te désaccordes. On a l’impression de chanter dans une qualité qui n’est pas sûre”, a observé le réalisateur, tandis que Mamen a souligné que “vous étiez foutu. Au début vous l’avez rendu très soufflé”. “Félicitations pour la fin, car nous venons de le trouver cet après-midi”, a félicité l’enseignant. “Je pense que nous avons trouvé notre talon d’Achille”, a déclaré Labanda, qui a admis que “je me suis ennuyé, en dehors du niveau technique et vocal”. “Il ne peut pas être que la chanson vous dépasse. Elle nécessite de la personnalité. Vous devez être au-dessus”, a déclaré le professeur.

Anaju n’a pas eu plus de chance avec “Inévitable”, quelque chose dont elle était très consciente à la fin de la représentation. “Je pense que vous commencez trop petit. Cherchez un début avec plus d’identité. Pensez qu’il y a des progrès.”Guix a dit, soulignant le fait qu’il s’agissait d’un “passage imprécis super précis” avant de lui demander de répéter dans de plus grandes salles pour “s’adapter à l’environnement”. “Vous êtes sur la bonne voie. Personne ne gagne un travailleur”, a déclaré Manu. Pour sa part, Mamen a noté que “vous n’avez rien fait de ce que nous avons dit”, bien que “je ne doute pas que ce sera le cas”. “Je pense que ce qui s’est passé était nécessaire. Je pense que vous devez vous laisser aller et cette chanson vous permet de le faire “, a déclaré Ivan.

Flavio était également un autre des candidats au DJ lors de sa performance avec “Suspicious Minds”. “Je comprends que c’est mercredi, mais j’espérais entendre quelque chose de bien mieux que ça. Je serais désolé si vous avez raté le moment où vous êtes”, a déclaré Manu, qui a souligné que “cela me semble une chanson idéale pour la consécration de Flavio”. “Je ne m’attendais pas à ce désastre”, a conclu le réalisateur, après quoi Mamen a observé que “vous avez chanté comme évanoui”. “Je ne veux pas que vous changiez de position sans venir me le dire. Allez à l’endroit où nous avons travaillé, car vous allez en enfer”, a déclaré Mendizábal, dans un discours dans lequel Labanda a exhorté le candidat à parier “sur quelque chose de plus difficile”, tout en Vicky a souligné le manque de livraison.

“Cela ne peut pas être répété”

Concurrents de «OT 2020» lors de la performance de groupe dans le premier col du micro du Gala 9

Les responsables de la clôture des performances individuelles étaient Bruno et Samantha, avec “Je veux avoir votre présence” et “Millionària”, respectivement. “Vocalement, ce sera le cas”, a expliqué Manu, à propos du premier, avant que Mamen n’indique qu’au niveau vocal, “il était aussi opaque, il n’a pas de présence vocale. “Je t’aime, j’ai beaucoup de plaisir à te voir. Félicitations, pour la partie qui me touche, je suis heureuse”Vicky a déclaré, tandis que Labanda a souligné la nécessité “d’un peu plus de leadership” au niveau de l’interprétation. “Vous ne comprenez rien”, a avoué Mamen, parlant de la performance de Samantha, qui a dû chanter assise sur une chaise tout en se remettant de sa blessure.

“Vous avez une excellente chanson. Je pense que l’humour va très bien et vous permet une gamme d’expressivité brutale”, A observé Labanda, avant de demander au compétiteur d’aller “un peu plus loin” et que Vicky parie car, lors du gala, déjà récupéré, “ce sera un fantasme de vous voir faire ça”. Après le groupe avec “Hey ya”, les candidats ont reçu une touche de Noemi, lorsque le réalisateur a souligné que “c’était la meilleure chose à propos de ce pass de bus”. “En général, il s’agit d’une queue de bœuf géante. Je ne sais pas ce qui vous arrive. L’énergie est en dessous et le gala ne peut pas nous passer dessus”, a expliqué Galera, avant de souligner que “Vendredi, cela ne peut pas être répété.” “Il reste un mois, ne manquez pas cette opportunité car plus tard vous vous arracherez les cheveux”, a conclu le directeur.

.