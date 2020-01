Evan Rachel Wood a commenté la mort de Kobe Bryant en rappelant l’affaire de viol dans laquelle il était impliqué

Dès qu’il a appris la nouvelle de la mort du joueur de basket Kobe Bryant, Evan Rachel Wood est allé sur son téléphone, a ouvert l’application Twitter et a déclaré : “Je suis navré pour la famille de Kobe. C’était un héros du sport. Il était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément”.

Le tweet, qui faisait référence à une accusation portée en 2003, a suscité une énorme réaction négative, car il a été reproduit par plusieurs utilisateurs avec des messages qui considéraient l’actrice comme un peu plus qu’un “déchet”.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 26, 2020