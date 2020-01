Evan Smith et Morgan Lolar ont-ils rompu avec Temptation Island?

Evan Smith et Morgan Lolar ont commencé à sortir ensemble au cours de la première saison de Temptation Island, alors que Smith a choisi de poursuivre une connexion avec l’ancienne pom-pom girl de l’Alabama sur sa petite amie actuelle, Kaci Campbell.

Environ six mois plus tard, il a proposé à Lolar, et le couple va fort depuis un peu plus d’un an maintenant. Cependant, après une activité suspecte sur les réseaux sociaux, les fans pensent que les deux se sont séparés.

Morgan Lolar a supprimé des photos dont Evan Smith du compte Instagram

Le 2 janvier 2020, les fans ont remarqué que Lolar a purgé toutes les photos mettant en vedette son fiancé de son flux Instagram, mais a gardé ses faits saillants de la partie 1 et 2 de «Life After Temptation Island». De plus, l’ancienne pom-pom girl a supprimé le nom de Smith de sa biographie.

Après avoir fait ses ajustements, elle a téléchargé une vidéo sur son histoire Instagram d’une scène d’amis montrant Ross et Rachel se maquillant après une dispute. Lolar a sous-titré le clip, “Dommage que les vrais combats ne se terminent pas comme ça.” Pour le compte de Smith, il a encore des photos montrant son fiancé visible, et il déclare qu’ils sont engagés dans la bio.

Le couple se suit actuellement sur Instagram, même si les deux ont abandonné leur partenaire sur Twitter et Facebook.

Morgan Lolar et Kaci Campbell se répondent sur Twitter

L’activité Twitter de Lolar a également soulevé quelques drapeaux alors qu’elle a récemment retiré la bannière d’image Twitter qui la représentait, elle et Smith, et ne le mentionne pas dans sa biographie.

Elle a également tweeté que «les 7 derniers jours» étaient «les plus bizarres de toute sa vie». De plus, l’ancienne pom-pom girl et ex de Smith, Kaci Campbell, a commencé à communiquer via Twitter.

Dans un tweet, Campbell a dit à ses abonnés qu’elle avait «23 ans et moi» et leur a demandé: «Que pensez-vous que je suis?» Lolar a répondu, «lol blanc», et le natif de Californie a répondu avec un emoji riant.

Plus tard, l’ancienne pom-pom girl a tweeté, “complot twist” et Campbell “l’a aimé”. Leurs abonnés ont trouvé la communication sur Twitter étrange et ont l’impression que c’est un «signe classique» que Smith et Lolar ne sont plus ensemble.

Morgan Lolar et Evan Smith ont-ils rompu?

Même si l’activité des deux réseaux sociaux devrait être un signe certain qu’ils ont mis fin à leur engagement, ce n’est pas si clair. La dernière fois que Lolar et Smith se sont mentionnés publiquement, c’était le 24 décembre lorsqu’ils ont participé à une salle d’évasion.

De plus, le couple est apparu sur les co-stars de Temptation Island, Shari Ligons et le podcast de Javen Butler, qui ont également chuté la veille de Noël. Lolar porte toujours sa bague dans sa dernière publication Instagram, qu’elle a téléchargée après avoir supprimé les photos de Smith. Cependant, les abonnés ont réalisé que c’était une vieille photo du 16 décembre qu’elle avait publiée précédemment.

Depuis la semaine dernière, j’emballe ma maison dans laquelle je vis depuis 5 ans et je suis sur le point de traverser le pays en voiture … désolé je ne suis pas collé à mon téléphone, les gars !!! MAIS OUI, JE VEUX TOUTE L’ATTENTION QUE VOUS POUVEZ ME DONNER !!!!! C’est tout ce que je pense, jour et nuit!

– Morgan Lolar (@morganlolar) 4 janvier 2020

Les fans ont également remarqué que l’activité de Smith sur les réseaux sociaux montre qu’il vit à Los Angeles, tandis que Lolar tweete toujours depuis Arlington, en Virginie. Cependant, les deux ont déjà annoncé qu’ils déménageraient tous les deux à L.A., et le dernier poste de l’ancienne pom-pom girl a précisé qu’elle emballait sa maison où elle “a vécu pendant cinq ans pour conduire à travers le pays”.

Par conséquent, certains pensent que le couple est toujours ensemble. Dans le même temps, la majorité des abonnés semblent penser que les deux font un coup de publicité et essaient de diffuser plus d’émissions de télé-réalité telles que Ex on the Beach de MTV.

Ni Smith ni Lolar n’ont encore abordé les rumeurs ni confirmé le statut de leur relation.