Evan Smith obtient un tatouage de loup à demi-manches au milieu de la rupture avec Morgan Lolar

Près d’un an après la proposition d’Evan Smith à Morgan Lolar, le couple Temptation Island s’est apparemment séparé après avoir triché. Alors que Morgan a été plus publique sur son processus de deuil, Evan est resté en dehors des réseaux sociaux. Il est récemment revenu sur Instagram pour montrer son nouveau tatouage à demi-manche.

Morgan Lolar, Evan Smith | Mario Perez

Evan Smith et Morgan Lolar ont apparemment rompu

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur l’île Temptation de USA Network, où Evan Smith est arrivé avec sa petite amie de longue date, Kaci Campbell. Même s’il était à l’origine venu sur l’île pour prouver sa loyauté envers Kaci, il est rapidement tombé amoureux de Morgan après l’avoir choisie pour le deuxième rendez-vous.

Leur relation a progressé et Evan a demandé à Morgan d’être sa petite amie, avant de rompre avec Kaci. De plus, Evan a refusé d’envoyer à Kaci une vidéo de 30 secondes et d’expliquer qu’il voulait mettre fin à la relation.

Par conséquent, Kaci a découvert ses sentiments envers Morgan dans des clips lors de feux de joie hebdomadaires. Malgré cela, elle n’a pas bougé et poursuivi aucun des gars de la maison car elle voulait toujours rester avec Evan. Cependant, lors de leur feu de joie final, Evan a exprimé qu’il voulait quitter l’île avec Morgan, brisant le cœur de Kaci.

Après le spectacle, Evan a déménagé à Arlington, en Virginie, et a vécu avec Morgan, puis ne lui a proposé que six mois plus tard en mars 2019. Le couple était apparemment heureux et amoureux jusqu’à ce que Morgan essuie soudainement toutes les photos, y compris Evan, de son compte Instagram sur 2 janvier 2020.

Elle a évité les questions sur la rupture potentielle et a même téléchargé une photo d’elle portant sa bague sur son histoire Instagram. Cependant, une semaine plus tard, elle a confirmé les rumeurs et a accusé son fiancé de tricherie.

Les deux hommes ont annoncé qu’ils déménageaient ensemble en Californie, et Morgan a tweeté qu’elle «emballait sa maison et conduisait à travers le pays» quelques jours seulement avant de porter des accusations de tricherie.

Est-il jamais acceptable pour un homme ENGAGÉ de quitter son fiancé à travers le pays pour «travailler», mais a en fait des soirées pyjama avec des modèles Instagram de 21 ans? Oh, et son téléphone «meurt» tous les soirs en même temps. Je sais, je suis un cul idiot et tout le monde l’a vu venir, mais moi #joué

– Morgan Lolar (@morganlolar) 11 janvier 2020

Cependant, elle semble toujours vivre en Virginie pendant qu’Evan est en Californie, ayant prétendument «des soirées pyjama avec des jeunes de 21 ans» et ignorant Morgan.

Quelques semaines après que l’ancienne pom-pom girl a annoncé la rupture supposée, les deux couples avaient retiré leur nom de leur biographie Instagram, supprimé les histoires enregistrées de leur séjour sur Temptation Island et se sont désabonnés sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Evan a toujours ses photos avec Morgan visibles sur son compte, à l’exception d’une annonce de leur engagement.

Evan Smith s’est fait tatouer au milieu de la rupture

Alors que Morgan a été incroyablement vocale avec ses sentiments concernant la rupture possible, Evan est resté relativement calme. Il n’a pas été actif sur Twitter depuis la veille de Noël, quand ils étaient en bons termes, et n’a rien téléchargé sur son Instagram.

Le 22 janvier 2020, Evan est revenu de son hiatus sur Instagram et a téléchargé une photo de son nouveau tatouage à demi-manche, qui présentait un loup et des fleurs, dans son histoire. Il n’a pas expliqué pourquoi il avait choisi un loup, mais les interprétations courantes sont que l’animal symbolise la force, le pouvoir et la résilience.

Bien qu’Evan ait quelques autres tatouages, y compris la phrase «Je suis le gardien de mon frère» de son côté et la date à laquelle son père est décédé en chiffres romains à son poignet, la demi-manche est apparemment son plus grand tatouage à ce jour.