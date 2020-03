Evangeline Lilly s’excuse pour les commentaires controversés du coronavirus

Avec des centaines de milliers de personnes infectées dans le monde et un nombre de morts qui ne fait qu’augmenter, le coronavirus continue de se propager à un rythme alarmant. Et bien qu’il semble que la plupart d’entre nous le prennent très au sérieux et réalisent à quel point la situation est dangereuse, tout le monde n’est pas si intelligent à ce sujet.

En fait, plusieurs célébrités ont maintenant fait des commentaires assez stupides sur la pandémie et la plus récente à le faire était la star du MCU Evangeline Lilly, qui refuse de s’isoler et a même suggéré que le tout n’était qu’un canular pour détourner l’attention des élections américaines. Nous ne te trompons pas.

Qu’il suffise de dire, il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne dépasse Vanessa Hudgens pour les commentaires les plus mal avisés sur le Coronavirus et de nombreuses personnes ont critiqué l’actrice Ant-Man pour ce qu’elle a dit, et à juste titre. La réaction a été si mauvaise, en fait, qu’il y a même eu des rapports sur Marvel minimisant son rôle dans le MCU. Et bien qu’il reste à voir ce qui se passera finalement à cet égard, Lilly a maintenant au moins fait la bonne chose en s’excusant.

En visitant Instagram plus tôt dans la journée, voici ce qu’elle a partagé:

Bonjour à tous. Je vous écris de chez moi, où je pratique la distanciation sociale depuis le 18 mars – lorsque la distanciation sociale a été instituée dans la petite communauté où je vis actuellement. Au moment de mon poste du 16 mars, les directives des autorités ici étaient que nous ne nous rassemblions pas en groupes de plus de 250 ppl et que nous nous lavions les mains régulièrement, ce que nous faisions. Deux jours plus tard, ces directives ont changé et, malgré ma vive inquiétude face aux répercussions socioéconomiques et politiques de cette ligne de conduite, VEUILLEZ SAVOIR QUE JE FAIS MA PARTIE POUR Aplatir la COURBE, PRATIQUANT UNE DISTANCE SOCIALE ET RESTER À LA MAISON AVEC MA FAMILLE. Je tiens à présenter mes excuses sincères et sincères pour l’insensibilité que j’ai montrée dans mon post précédent à la souffrance et à la peur très réelles qui ont saisi le monde grâce à COVID19. Les grands-parents, les parents, les enfants, les sœurs et les frères sont en train de mourir, le monde se mobilise pour trouver un moyen de mettre fin à cette menace très réelle, et mon silence qui a suivi a envoyé un message dédaigneux, arrogant et cryptique. Mes excuses directes et spéciales aux personnes les plus touchées par cette pandémie. Je n’ai jamais eu l’intention de te faire du mal. Quand j’ai écrit ce billet il y a 10 jours, je pensais que je laissais le calme dans l’hystérie. Je peux voir maintenant que je projetais mes propres peurs dans une situation déjà effrayante et traumatisante. Je suis attristé par les pertes de vies humaines en cours et les décisions impossibles que les travailleurs médicaux du monde entier doivent prendre lorsqu’ils traitent les personnes touchées. Je m’inquiète pour nos collectivités – les petites entreprises et les familles qui vivent de chèque de paie à chèque de paie – et j’essaie de suivre des recommandations responsables sur la façon d’aider. Comme beaucoup d’entre vous, je crains pour les conséquences politiques de cette pandémie et je prie pour nous tous. En même temps, je suis encouragé par la beauté et l’humanité que je vois tant de gens manifester les uns envers les autres en cette période de vulnérabilité. Quand je me débattais avec mes propres peurs de l’éloignement social, une personne gentille, sage et gracieuse m’a dit «fais-le par amour, pas par peur» et cela m’a aidé à prendre ma place dans tout cela. Vous envoyer de l’amour à vous tous, même si vous ne pouvez pas le retourner maintenant. EL

Bien qu’il soit agréable qu’elle s’excuse, de nombreuses personnes en ligne voient déjà cela comme une tentative sans cœur de sauver sa réputation et d’un seul coup d’œil sur Twitter, il est clair que la plupart sont encore assez indignés. Mais là encore, ces choses ont tendance à exploser dès que la prochaine célébrité prend la parole et dit quelque chose de stupide, donc pour l’instant, l’actrice n’a qu’à garder un profil bas et attendre que quelqu’un d’autre prenne un peu de chaleur hors d’elle.

Dites-nous, cependant, pensez-vous que ces excuses de Evangeline Lilly est assez? Et voulez-vous toujours la voir avoir une grande présence dans le MCU à l’avenir? Ou Marvel devrait-elle minimiser son rôle dans la franchise? Comme toujours, faites-le nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.