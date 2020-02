Evangelion lancera cette année un manga en édition spéciale

Maintenant que tout le monde peut voir Neon Genesis Evangelion sur Netflix, l’un des meilleurs anime de l’histoire a conquis les plus jeunes, et les moins jeunes ont apporté de bons souvenirs. De plus, tout semble indiquer que cette 2020 sera l’année d’Evangelion, car en plus de la quatrième partie de Rebuilt of Evangelion, il y aura un manga édition spéciale qui arrivera au milieu de l’année.

Nous vous recommandons également: le Japon lance un métro inspiré d’Evangelion

Le manga Evangelion original a mis près de vingt ans à publier et à commémorer l’une des meilleures séries de l’histoire, Kodokawa ils lanceront un manga édition spéciale en sept volumes. Le premier volume sera publié en juin de cette année et sera publié mensuellement jusqu’en août.

La couverture de chaque volume sera illustrée par Yoshiyuki Sadamoto, et chaque volume sera publié aux dates suivantes et comprendra les éléments suivants:

26 juin 2020

Volume 1: Livre de cartes postales EVA illustré par Sadamoto

Volume 2: Minipposter couleur (15 cm x 13,5 cm) avec une illustration de Rei Ayanami et un autographe imprimé de Sadamoto

Volume 3: mini-affiche en couleur Asuka Langley Soryu dédicacée par Sadamoto

27 juillet 2020

Volume 4: Livre d’illustrations de taille A5 partie 1 (50 pages)

Volume 5: Mini affiche avec illustration de Shinji Ikari et Kaworu Nagisa et avec un autographe imprimé de Sadamoto

26 août 2020

Volume 6: Livre d’illustrations de taille A5 partie 1 (50 pages)

Volume 7: figures acryliques Shinji, Asuka, Rei et Kaworu inspirées des couvertures de l’édition de la collection manga

L’édition de collection du manga Evangelion peut être réservée à partir du 8 avril.

.