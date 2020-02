Evanna Lynch révèle ses principales luttes après «Harry Potter»

Evanna Lynch est devenue célèbre pour avoir joué Luna Lovegood dans les films Harry Potter. Le rôle était probablement quelque peu difficile, même si Lynch était plus qu’à la hauteur. Les difficultés qu’elle a eues après son rôle de Luna pourraient cependant surprendre même le fan de Harry Potter le plus dévoué.

Comment Evanna Lynch a obtenu le rôle de Luna dans «Harry Potter»

Evanna Lynch au monde magique de Harry Potter à Orlando, Floride | Gerardo Mora / .

Il y avait certainement beaucoup de concurrence. Selon un rapport de CBBC Newsround réalisé lors de son casting, Lynch a battu plus de 15 000 autres adolescentes pour le rôle de Luna. À l’époque, selon Lynch elle-même, c’était un «rêve devenu réalité».

Elle avait «été fan d’Harry Potter pendant des années et des années». Selon une interview avec la BBC, sa mère l’a encouragée à lire les livres. Lynch était réticente au début, mais après que sa mère lui ait lu un chapitre, elle a adoré. Elle a été captivée par le monde fantastique qui lui a permis de “s’échapper de toutes les choses ennuyeuses de ce monde que vous ne voulez pas connaître”, mais a également été frappée par le caractère “normal” de tous les personnages.

De nombreux fans de Harry Potter peuvent probablement se rapporter à Lynch ici. Alors que le monde fantastique de Harry Potter est intrigant, les personnages sont tous très faciles à connecter, y compris Luna elle-même. Quiconque a déjà été taquiné ou s’est senti hors de propos peut sans aucun doute être lié à Luna.

Evanna Lynch «a eu du mal à trouver du travail» après «Harry Potter»

Evanna Lynch au premier regard sur la forêt interdite à Warner Bros. Studio Tour London | Stuart C. Wilson / . pour Warner Bros.Studio Tour London

Après avoir remporté le rôle de Luna, il semblerait que Lynch, fan de longue date d’Harry Potter, serait toujours au sommet du monde. Après tout, quoi de mieux que de jouer un rôle dans l’adaptation cinématographique d’une histoire que vous aimez? Malheureusement, les attentes et la réalité ne sont souvent pas les mêmes. Selon une interview avec Bustle, “[When] les films se sont terminés, vraiment, au début, j’ai vraiment eu du mal à trouver du travail. »

L’actrice dit “C’était juste bizarre parce que nous recevions tout ce courrier de fans et toute cette attention.” Cependant, elle sentait que l’adoration qu’elle recevait des fans de Harry Potter “ne se reflétait pas” dans sa vie quotidienne. Selon Lynch, «il était difficile» de faire face à un tel décalage entre sa vie Harry Potter et sa vie après les films Potter.

“Pendant un moment, j’ai vraiment raté la validation”, dit-elle, “d’être dans une série de films géants où tout ce que vous faisiez était juste admiré et jailli.”

Lynch «a eu du mal à trouver une estime de soi» après «Potter»

L’autre grande lutte de Lynch est encore plus déchirante. L’actrice a déclaré à Bustle qu’elle “avait du mal à trouver une estime de soi après les films”. Elle avait le sentiment qu’elle “avait [her] énorme pause à 14. [Was she] jamais être en mesure de faire quoi que ce soit qui surmontera cela ou [is she] va toujours vivre dans l’ombre de [her] Moi de 14 ans? “

Sa peur est compréhensible car il serait difficile pour n’importe quel rôle de devenir le meilleur dans Harry Potter. Les films étaient et sont une franchise aux proportions épiques. Selon l’interview de Lynch avec Bustle, elle a encore des difficultés. Cependant, elle est satisfaite du travail qu’elle fait même si, de son propre aveu, elle est «à une échelle beaucoup plus petite».

Elle a «mis [her] cœur et âme. »Et cela signifie probablement que c’est encore plus satisfaisant.