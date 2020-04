Eve et Dr. Dre ont forgé la Ruff Ryders & Aftermath Alliance

Tout au long de son mandat à la tête de la dynastie Aftermath Entertainment, le Dr Dre a accumulé toute une liste. Tout le monde n’est pas resté très longtemps. Rakim, Busta Rhymes et Eve ont tous apprécié des tenures remarquables mais finalement brèves avec le label. Pour la première dame de Ruff Ryders, son temps avec Aftermath n’était que de huit mois, une période qui ne rapportait pas grand chose à la musique actuelle. Cela est venu plus tard. Il y a d’abord eu la création d’une relation intense et créative fructueuse. Et pour penser, tout a commencé avec une bonne duplicité à l’ancienne.

Donc, l’histoire continue, Eve était un jeune maître de cérémonie de Philadelphie cherchant une pause. À l’époque, ses gestionnaires étaient les «trafiquants de drogue locaux de la ville», selon sa propre description. Comme c’est souvent le cas, le destin lui ferait une opportunité. Le Dr Dre, lui-même à l’aube d’une nouvelle ère de sa carrière, avait récemment lancé un tout nouveau label – Aftermath. Lorsque le bras droit de Dre est arrivé à Philly, il s’est lancé dans une quête de marijuana, une quête qui le placerait directement sur le chemin des managers d’Eve. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un plan soit élaboré, simple sur papier. Eve jouerait le rôle de la weed girl et en arrivant pour livrer ladite weed, ses managers gagneraient le cœur du bras droit avec une performance sur le terrain. “Et c’est exactement ce qui s’est passé”, explique Eve, lors d’une conversation avec le PDG de Luc Belaire, Brett Berish.

«Nous sommes arrivés dans cette maison. Je me suis levé, ils ont mis une cassette et j’ai commencé à rapper. Et puis il était comme …qu’est-ce qui se passe?“

Matthew Eisman / .

Malgré les circonstances délicates entourant la vitrine initiale – vraisemblablement réalisée sans le bénéfice de la weed – le consigliere de Dre a finalement été séduit par la capacité de rime d’Eve. Avant longtemps, elle avait déménagé à Los Angeles pour enregistrer une démo pour Dre, pour se retrouver abandonnée huit mois plus tard, avec une seule chanson survivante de son temps avec le label – “Eve Of Destruction”, un banger au piano la bande originale de Bulworth. Malgré un bref état de dépression, il ne lui a pas fallu longtemps pour lui présenter une opportunité: chiffrer son chemin sur la liste des Ruff Ryders, une équipe qui continuerait à l’embrasser en tant que «première dame». En 1999, elle a déposé son premier album Let There Be Eve … Ruff Ryders ’First Lady, produit dans son intégralité par Swizz Beatz.

Les choses ont tendance à boucler la boucle. Vous voyez, Ruff Ryders était hébergé sur Interscope, géré sous l’œil vigilant de Jimmy Iovine. Le même homme qui se trouvait être l’un des plus proches confidents de Dre, et à l’époque, l’un de ses seuls partisans. Dans cet esprit, Eve n’était pas entièrement éloignée du voisinage du Bon Docteur, et il est probable qu’il a gardé un œil sur son ancien protégé. Lorsque le moment est venu pour Eve de livrer son deuxième album, Dre est retournée au bercail une fois de plus. Sur les seize pistes de Scorpion, deux instrumentales ont été doublées par le tandem du Dr Dre et de Scott Storch, qui a en fait été présenté à Dre par Eve pendant son mandat Aftermath.

Le premier se trouve être l’un des plus grands succès d’Eve à ce jour, «Let Me Blow Ya Mind», assisté de Gwen Stefani. Les tambours de Dre sont le premier cadeau, comme ils le sont souvent: propres, massifs et ne faisant jamais trop. Après la sortie de son propre 2001 et du Marshall Mathers LP d’Eminem, son premier beat d’Eve s’est senti comme une rupture avec son son traditionnel. D’une part, il n’était pas sombre ou menaçant du tout, mais plutôt sensuel, chic et affirmé. Son sac d’astuces finit par s’ouvrir une fois de plus alors que la ligne de basse s’enfonce, un autre signe révélateur. Eve s’est montrée plus que à la hauteur de la tâche de bénir l’instrumental, même si cela lui ferait une fois de plus relever un défi intéressant. Un sujet sur lequel de nombreux animateurs ont ouvertement réfléchi avec autant de tendresse et de frustration – l’art de créer une chanson avec Dre. Perfectionniste notoire, Dre n’accepterait rien de moins que sa vision exactement comme prévu, conduisant parfois à des répétitions de Stanley Kubrick-esque de lignes simples. Dans une interview avec Live Nation, Eve a comparé leur processus de collaboration au shadowboxing, reconnaissant que les méthodes de studio de Dre l’ont finalement amenée à enregistrer certains des “meilleurs disques de sa vie”.

Joseph Okpako / WireImage / .

Hélas, le partenariat du couple n’a réussi à produire qu’une poignée de pistes. Scorpion abritait le “Let Me Blow Ya Mind” susmentionné, ainsi que les styles P-aidés “C’est ce que c’est.” Contrepartie plus sombre du duo de Gwen Stefani, la coupe profonde d’Eve et Pinero trouve les Ruff Ryders naviguant sur un instrument simple mais percutant, imprégné de la menace signature du Doc au moyen d’un synthétiseur mélancolique. “Les têtes boppin ‘ne manquent jamais une fois que le Doc est là”, rappe Eve, tandis que l’arpège de piano monte et descend. “C’est ce que c’est” gagne également en crédibilité pour être la seule collaboration entre The Lox et Dre, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une collaboration complète, il s’agit tout de même d’un crossover bienvenu.

Deux ans plus tard, Dr. Dre et Eve se retrouveront à nouveau sur Eve-OLution, le troisième album studio du rappeur des Ruff Ryders. Comme ce fut le cas avec son prédécesseur, l’album comportait une paire de battements de Dr. Dre, une image proche du miroir de leur dernière remise des gaz. Cette fois, Eve allait déclencher les choses avec «Quoi», un successeur stylistique de «C’est ce que c’est» dans le sens sonore. Une fois de plus, Dre opte pour un imposant piano à touches mineures sur un arrangement de batterie à un, soulignant parfois un moment avec un synthétiseur fantomatique. La piste est facilement l’un des bangers les plus durs de l’album, avec Eve fléchissant son flux alors qu’elle déclare son nouveau tempérament froid.

Bien qu’il ait pu être tentant pour Eve et Dre de continuer sur cette voie de guerre, il semblait qu’ils avaient à l’esprit des conceptions plus grandes. La «satisfaction» est pour Eve-OLution ce que «Let Me Blow Ya Mind» a été pour Scorpion; une fois de plus, le plus gros succès d’Eve est arrivé avec l’aimable autorisation du chirurgien général d’Aftermath. Cette fois, Dre s’éloigna de son sac de trucs, optant pour une rare indulgence – travaillant dans la tonalité majeure. Avec Mike Elizondo le tenant sur la basse, Dre lacets Eve avec un groove bas de gamme avec une ambiance old-school, glissant dans quelques riffs de guitare lisses pour garder l’élan. Il s’agit sans doute de l’un des rythmes les plus décalés de la carrière de Dre, pas tout à fait triomphant mais certainement agréable. Ceux qui ne connaissent pas son son ne reconnaîtront peut-être même pas «Satisfaction» comme son œuvre, son identité révélée par un mix typiquement propre et la présence d’une section de cordes orchestrales.

Malheureusement, Eve-OLution a marqué la fin de leur partenariat, bien qu’elles remonteraient en effet sur le classique «Rich Girl» de Gwen Stefani, un single hors du commun de Love en 2004. Ange. La musique. Bébé. La piste a marqué une autre direction intéressante pour le Dr Dre, qui a montré son adaptabilité tout en travaillant avec un artiste plus axé sur la pop, permettant à Eve de se séparer du Doc sur une note élevée, c’est-à-dire de mettre la radio en feu. Bien que leur union collaborative n’ait suscité que cinq pistes, dont deux singles majeurs, il est évident qu’Eve et le Dr Dre ont trouvé l’harmonie dans le studio, une paire de collaborateurs improbables qui a comblé l’écart entre deux des mouvements les plus puissants du hip-hop – Ruff Ryders et Aftermath Entertainment.

