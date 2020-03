Événement de lancement européen Disney + annulé en raison d’un coronavirus

Disney a prévu un événement de lancement européen spécial à Londres plus tard cette semaine, qui allait présenter Disney + aux membres de la presse, y compris What’s On Disney Plus et un groupe sélectionné de fans, qui avaient gagné leur place lors de concours sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, en raison des préoccupations du Coronavirus, Disney a réduit l’événement.

Un porte-parole de Disney a déclaré au Hollywood Reporter:

«En raison d’un certain nombre d’annulations de participants des médias et des inquiétudes croissantes quant à la perspective de voyager à l’étranger en ce moment, nous avons décidé d’annuler nos événements de lancement Disney + prévus pour jeudi et vendredi.»

Désormais, le point de presse exécutif aura lieu la semaine prochaine par webdiffusion.

Pour les journalistes basés au Royaume-Uni, Disney va toujours ouvrir un salon Disney + pour des démonstrations de produits et trouvera des «moyens alternatifs» pour mettre les talents à la disposition de ceux qui devaient assister à l’événement Disney + Originals.

Disney + sera lancé le 24 mars au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

