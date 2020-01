Événements à suivre lorsque Mary Jane rejoint le MCU dans «Spider-Man 3»

Alors que Michelle Jones a prouvé une touche intrigante sur le MJ typique – avec son esprit rapide, ses compétences de détective et son énergie adolescente maladroite – il semble que Marvel Studios cherche à introduire le vrai MJ, Mary Jane Watson, dans l’univers cinématographique Marvel. Alors que Michelle Jones de Zendaya rend hommage au personnage d’origine et porte le même surnom, elle n’a jamais été conçue pour imiter le voyage ou les détails narratifs du personnage. Il y a une raison pour laquelle elle ne s’appelle pas Mary Jane. Et, dans Spider-Man 3, cette raison peut commencer à faire surface.

Selon We Got This Covered, Marvel Studios pourrait présenter la vraie Mary Jane Watson dans Spider-Man 3. La sortie – en s’appuyant sur les mêmes sources qui ont prédit la série She-Hulk et savait que Marvel lorgnait Daniel Radcliffe pour Moon Knight – a rapporté que une Mary Jane «traditionnelle» est présente dans la version actuelle du scénario. Donc, si Mary Jane vient au MCU, quelle est la prochaine étape pour Parker de Tom Holland, et qu’est-ce que cela signifie pour Michelle Jones? Discutons des événements qui doivent se produire lorsque Mary Jane entrera en scène (étape par étape).

1. Le triangle amoureux se forme

Il va sans dire que Mary Jane Watson entrera en scène, menaçant la relation entre Michelle Jones et Peter Parker. Si un MJ «traditionnel» est en route, nous pouvons nous attendre à ce que le récit traditionnel associé soit également en préparation. Avec le cœur de Peter affluant vers le personnage avec lequel il se retrouve dans les bandes dessinées, sa dynamique avec Michelle peut se dissiper lentement.

2. Michelle Jones et Peter Parker se séparent

Pourquoi amener Mary Jane Watson dans l’image et ensuite fournir au personnage un objectif minimal? Le nom, en soi, a beaucoup trop de poids pour que le personnage existe en tant que film d’un film dans l’intrigue romantique entre Parker et Jones. Si Mary Jane arrive, elle va probablement rester. Ce qui signifie que la relation entre Michelle Jones et Parker touche à sa fin et que Marvel Studios fait place au prototype MJ Spidey qui ne peut pas vivre sans.

3. Michelle Jones se rend compte, en l’absence de Peter, qu’elle peut être le héros

Si vous regardez en arrière sur Michelle Jones dans le MCU, vous remarquerez que Marvel Studios a pratiquement préparé le personnage pour jouer à Spider-Woman. Un petit espace loin du héros du titre peut être exactement ce dont elle a besoin pour devenir elle-même.

Michelle a compris que Parker était Spidey en s’occupant de ses allées et venues dans les moments de crise, elle a déduit la fraude de Mysterio, et elle a le sens de l’humour nécessaire pour transporter une tranche autonome (et le pouvoir de star de démarrer) dans le paysage Marvel. Voir le personnage faire une transition vers Spider-Woman ne serait pas si surprenant; cependant, un événement est susceptible de se produire entre cette épiphanie et Jones se préparant dans la tenue nécessaire.

4. Mary Jane et Peter Parker se réunissent

Bien que Michelle Jones puisse se rendre compte qu’elle a le potentiel pour devenir une vengeance, le temps entre cet événement et sa transition vers Spider-Woman sera probablement un peu long. Ainsi, les fans devraient s’attendre à voir Parker et Mary Jane se coupler avant que Michelle n’essaie le costume de Spider-Woman pour la taille.

5. Michelle Jones devient Spider-Woman et rejoint les «New Avengers» pour combattre aux côtés de Spider-Man

Ce développement de l’intrigue se déroulera probablement sur plusieurs phases – et une telle prophétie est très probablement post-Phase 5 (au plus tôt). Si Jones devient Spider-Woman, elle est appelée à devenir une New ou Young Avenger (quel que soit le titre choisi par Marvel Studios); ce qui signifie qu’elle mettra de côté son histoire romantique avec Parker, et les deux se battront côte à côte en tant que partenaires – des partenaires qui se font confiance et s’aiment comme de vieux amis.