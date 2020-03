Événements et fusillades annulés à cause du virus

L’Organisation mondiale de la santé a été très pointue sur les mesures qui doivent être prises pour contenir le coronavirus, décrit par l’entité comme un “urgence sanitaire internationale“La principale préoccupation est désormais de contenir l’épidémie qui, en Espagne, a fait deux morts et 216 cas. Dans le monde, la contagion de COVID-19 est estimée à environ 95 000 personnes, la majorité concentrée en Chine, le pays le plus dévasté par cette maladie, où 2 983 personnes sont décédées. Le chiffre global est de 3 200. Par conséquent, l’industrie audiovisuelle a décidé de prendre des précautions. Les derniers à le faire ont été le marché de la télévision MIPTV et le festival de Canneseries, qui devaient se tenir respectivement les 30 mars et 2 avril.

Un jeune homme marche avec un masque à travers Milan

Comme l’a rapporté Paul Zilk, le patron de Reed MIDEM, la société organisatrice du MIPTV, plusieurs de ses clients se sont inquiétés de la situation actuelle, qui aurait entraîné l’annulation de l’événement. Et, il n’est pas envisagé une reprogrammation des dates, donc le marché de la télévision devra attendre avril 2021. “La ligne invisible”, la série espagnole sur la naissance de l’ETA, et “L’unité”, également sur la lutte contre le terrorisme, étaient deux des premières prévues pour le MIPTV. Alors que, la troisième édition de Canneseries est reportée à octobre.

Ces deux éléments s’ajoutent à une liste considérable d’événements dans le monde audiovisuel qui ont été obligés d’annuler leurs événements ou leurs productions. La société Disney a annoncé ce mardi 3 mars que annulé l’événement qu’ils avaient prévu pour le tout nouveau lancement de Disney + et qu’il allait avoir lieu à Londres les 5 et 6 mars. Comme pour le MIPTV, l’entreprise a pris la décision après le “grand nombre d’annulations d’assistants médias”, aggravé par les problèmes qui se développent pour voyager à l’international, plusieurs pays ayant décidé de fermer la frontière. L’Italie, par exemple, a annulé un grand nombre de vols à l’étranger dans le pays.

L’ombre que vous prévoyez sur l’Eurovision

Les événements ne sont pas les seuls concernés. ‘Sky Rojo’, la série d’Alex Pina et Esther Martínez-Lobato pour Netflix a reporté son enregistrement à Tenerife. Une autre production du géant du streaming a également été affectée par l’expansion de COVID-19. Le film “Red Notice” avait prévu d’enregistrer une grande partie en Italie, mais l’augmentation rapide des cas dans le pays l’aurait amené à envisager de changer de lieu.

Et quittant déjà le monde de la télévision, l’ombre des coronavirus prévoit sur l’Eurovision. Le festival de la chanson rassemble un grand nombre de personnes, bien que rien n’ait été communiqué pour le moment. Ce qui est officiel c’est que La Suède et Israël ne participeront pas à la réunion des chefs de délégation Il se tiendra le lundi 9 mars.

Suivre dans le sillage de la Chine

La Chine, dont les mesures strictes pour atténuer les virus ont été applaudies par l’OMS, a été la première à freiner l’industrie audiovisuelle. Hengdian World Studios, le plus grand studio de la planète, a fermé ses portes sine die. “Le tournage est une activité intensive du personnel, qui contribue probablement aux infections”, a conclu le comité local responsable de la gestion de la zone industrielle où se trouvent les études. Cependant, de l’exécutif chinois, ils ont également pris des mesures quelque peu controversées concernant l’audiovisuel, telles que annuler la série de divertissement, ce qui a provoqué des critiques de la part de la population, qui accusent le gouvernement de profiter de la maladie pour accroître le contrôle.

