“Evil” Finale Recap: Saison 1, épisode 13 – [Spoiler] Est possédé

Avertissement: ce message contient de gros spoilers pour la finale de la saison 1 d’Evil.

La méchante Kristen Bouchard a eu une sacrée semaine.

Non seulement elle passe une grande partie de la finale du drame CBS inquiète qu’un tueur en série libéré cible sa famille, mais elle apprend que la clinique de fertilité qu’elle et Andy ont utilisée lors de la conception de leur fille, Lexis, fait partie du syndicat impie qui a joué avec l’humanité toute la saison. Et après qu’elle ait peut-être commis un meurtre – RIP, Orson LeRoux – nous obtenons un visuel des plus troublant: lorsque Kristen tient une croix dans sa paume dans la toute dernière scène de la saison 1, le crucifix lui brûle la main.

Ajoutez à cela que David a des visions sur ce truc de démon de chèvre venant pour Kristen avec une faux? Et que Lexis semble vraiment sensible à une influence autre et souterraine? Nous avons décidé de nous adresser à une autorité supérieure – alias les co-créateurs et showrunners de la série, Robert et Michelle King – pour obtenir des réponses.

TVLINE | Commençons à la toute fin: on voit Kristen se faire brûler par le chapelet dans la dernière scène. David souligne très clairement plus tôt dans l’épisode que c’est un bon indicateur de la possession démoniaque. À quel point devrions-nous être inquiets pour Kristen alors que nous nous dirigeons vers la saison 2?

ROBERT KING | La raison d’être inquiet est que cela s’est produit. La raison de ne pas s’inquiéter est le regard dans le miroir, un regard de “Oh f – k”. Les gens méchants qui se livrent au mal, où vous ne pouvez pas reculer, pourraient peut-être porter cela comme un insigne d’honneur ou ils le regardait et disait: “Ouais, ça a du sens.” Kristen ne veut pas être cette personne.

TVLINE | Cependant, il y a la question de savoir si elle a tué un gars dans cet épisode.

ROBERT KING | Oui. [Laughs]

MICHELLE KING | Il y a une petite question.

TVLINE | Kristen a été l’entrée du public dans ce monde d’exorcismes et de croyances. Parlez-moi de prendre, faute d’un meilleur terme, le personnage le plus rationnel de la série dans un voyage qui la laisse possiblement possédé par le final.

MICHELLE KING | Vous avez tout à fait raison, elle a fait un voyage. Elle commence très rationnellement. Et ce sont des questions auxquelles elle n’a jamais vraiment pensé. Donc tout au long de la saison, nous la voyons explorer des idées qui ne lui ont jamais été aussi confortables. Et puis la question à la fin devient si se livrer à ces pensées, ainsi que rencontrer des gens qui sont mauvais, l’ont poussée sur une sorte de ligne.

ROBERT KING | L’autre aspect, ce sont ses enfants. Les enfants de cette saison ne se sont pas contentés de s’habiller. L’émission prend au sérieux l’idée de l’innocence, pas comme quelque chose à satiriser ou à se moquer. Les enfants peuvent être irritants, mais ils sont également innocents et souhaiteraient être protégés. L’acte de Kristen, quel qu’il soit dans ce dernier épisode, consiste essentiellement à ouvrir la voie à la cooptation de quelqu’un dans le mal à travers son instinct protecteur. L’instinct maternel habituel est renversé.

TVLINE | Quel est le nom du démon chèvre géant?

ROBERT KING | Vous voulez le nom du personnage, non? Comme tu l’appelles comment? Thérapeute démon. Parce que nous ne lui avons pas encore donné de nom … Nous voulions vraiment savoir que cela n’avait pas d’importance si vous tuiez George. Il y a quelqu’un au-delà de George là-bas. Vous ne pouvez pas aller au fond du mal, même si vous tuez ce que vous trouvez comme sa représentation la plus présente.

TVLINE | Nous voyons beaucoup de thérapeutes démoniaques dans cet épisode dans les rêves et autres, mais dans le tag de l’épisode précédent, il était en train de se détendre dans une pièce avec Leland. Alors, comment corporel, à quel point est-il réel?

MICHELLE KING | [Laughs] Eh bien, bien sûr, c’est la question. Est-il réel ou Leland voit-il simplement son thérapeute dans le démon?

ROBERT KING | J’adorerais ça si ça allait dans les deux sens, parce que c’est drôle. Le fait qu’il y a quelque chose de Lynchian dans tout ça. Ouais, les trucs fous se passent vraiment. Mais aussi, si vous voulez entrer et dire que le point de vue de Kristen est également important, et si elle marchait dans cette pièce, verrait-elle cette bête là-bas? Peut être pas. Mais il a aussi été dans ses rêves. Donc, de toute façon, toutes ces énigmes sont intentionnelles pour a) faire une expérience amusante et b) faire une expérience à laquelle vous voudriez revenir.

TVLINE | David a une vision pure et non médicamenteuse vers la fin de l’épisode. Va-t-il réfléchir là-dessus pendant un certain temps? Est-ce quelque chose qu’il pourrait vouloir partager rapidement avec ses partenaires?

ROBERT KING | Je pense que son premier instinct est de le partager avec Ben, car les deux sont concernés [for] Kristen. Ses visions, il est toujours inquiet de savoir si elles viennent de Dieu ou de quelqu’un d’autre qui essaie de le vaincre. La question serait donc: peut-il faire confiance à cela? Le public sait, et en a vu assez, pour dire: “David, s’il te plait, fais-lui confiance.” Mais la difficulté du surnaturel sur la science n’est pas aussi concrète. Vous ne pouvez pas dire “OK, à cause de A, je devrais agir en comportement B.” C’est toujours un peu un mystère, la meilleure façon d’agir, basée sur une vision.

TVLINE | Vous avez dit que la finale est un changement de paradigme. Comment se déroule le plan que vous avez pour la saison prochaine par rapport à ce que nous avons vu cette saison?

ROBERT KING | Eh bien, le mal n’est pas seulement là-bas: il pourrait être à Kristen et dans sa famille. Nous avons vu l’attaque venir de trois directions différentes. Ce qui ressemblera à un changement de paradigme, comme la fin d’un des livres de Charles Dickens qui passe dans un autre livre, c’est que ce sentiment ne consiste pas seulement à appliquer vos compétences à quelque chose en dehors de vous. Maintenant, pouvez-vous appliquer vos compétences à vous-même?

MICHELLE KING | Et c’est très excitant pour nous parce que nous aimons ces personnages, donc la pensée que nous pouvons les explorer encore plus complètement dans la deuxième saison est très attrayante.

TVLINE | Leland et Sheryl s’engagent dans cet épisode: vont-ils s’inscrire pour la Chine et tout ça?

ROBERT KING | [Laughs] Je n’y avais pas pensé, mais c’est hilarant. Nordstrom’s for China est une excellente idée.

Qu’avez-vous pensé de la finale? Et quelqu’un a-t-il fait le calcul sur ces titres d’épisode? (L’épisode de ce soir s’appelait “Livre 27”.) Parlez-en dans les commentaires – et n’oubliez pas de montrer votre travail!