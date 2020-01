«Evil» Saison 1, épisode 12 – Leland’s Demon Therapist

Avertissement: ce message contient un gros spoiler de Evil de jeudi. Procédez en conséquence.

Cette fin du Mal de cette semaine m’a fait crier.

Pas parce que je venais d’assister à une horrible répétition du génocide rwandais, ou à un assassinat effroyable, ou à la guérison presque miraculeuse de la plus jeune fille de Kristen et Andy – bien que tous ces événements se soient également produits. Le moment qui m’a fait hurler d’incrédulité, de divertissement, de pure et simple Ils n’ont pas vraiment fait ça, n’est-ce pas? est arrivé à la toute fin de l’heure du drame de CBS, qui a montré la psychologue légiste infâme Leland Townsend rencontrant son propre thérapeute.

La scène a commencé avec Leland en train de se plaindre de la façon dont Kristen le faisait se sentir «impuissant» (mais pas sexuellement) et comment elle l’avait fait se sentir petit et sans importance en fouillant dans son passé. «J’aurais dû lui arracher le cœur», gémit-il, la caméra flottant juste au-dessus de l’épaule du thérapeute alors que l’autre homme se demandait pourquoi Leland n’avait pas fait exactement cela.

«Cela ne fait pas partie du plan. Ou cela a-t-il changé? »Répondit Leland d’un air boudeur. Et c’est à ce moment-là que le plan a finalement changé pour nous montrer que LE RETRAIT DE LELAND était un démon. Un démon complet, semblable à une chèvre, à grandes cornes, à la fourrure hirsute, au pied fendu, incontestablement satanique de l’enfer.

(Il prenait des notes sur un bloc-notes. Cela semble être un détail important à inclure.)

“Ce spectacle vient des créateurs de The Good Wife ?!”, dites-vous? «Des créateurs de The Good Wife AND BrainDead», je réponds. Vous vous souvenez du drame politique d’une saison de BrainDead, Robert et Michelle King dans lequel des insectes extraterrestres – comme des insectes réels – ont infiltré l’esprit de plusieurs membres du Congrès? Si ce spectacle était les rois laissant leur drapeau de monstre voler, le mal est qu’ils agitent comme Enjolras à la barricade.

La meilleure partie de tout cela est que, pendant la majeure partie de sa saison inaugurale, le spectacle s’est trompé du côté de montrer moins afin de se faufiler plus. Quelques minutes avant la révélation démoniaque, dans une autre histoire, une femme que David avait conseillée sur ses pulsions perverses s’est arrêtée pour écouter un son venant d’une fissure dans son mur de sous-sol. Était-ce le chuchotement à peine là de l’Antéchrist, l’incitant à commettre un meurtre vengeur? Ou était-ce simplement un courant d’air soufflant sur une brèche dans les pierres? Les téléspectateurs n’ont jamais obtenu de réponse et ont dû tirer leurs propres conclusions alors que la femme tirait calmement sur un homme par la tête, le tuant.

Dans une émission comme Buffy contre les vampires ou Grimm ou Charmed, la révélation de l’analyste infernal de Leland n’aurait été qu’une note de bas de page dans l’épisode, encore une autre bestiole du CGI dans une longue lignée de monstres de la semaine. Mais c’est différent. C’est un choix très précis. Et je suis ICI POUR ELLE.

Parce que si le Mal n’a pas peur de jeter de temps en temps l’un des vrais serviteurs de Satan dans le mélange, qui sait jusqu’où ira le spectacle? L’épisode de cette semaine prouve que le mal n’a pas peur de devenir super bizarre, et nous avons la finale de la saison du 27 janvier – et toute une autre saison au-delà! – pour regarder cette volonté porter des fruits tordus et délicieux.

Qu’avez-vous pensé de la scène finale d’Evil? Pesez via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires!