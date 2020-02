‘EvilvEvil’ combine le tir coopératif à la première personne et les vampires

Un groupe mondial de divertissement interactif nouvellement formé et sa filiale ont annoncé un nouveau jeu de tir coopératif à la première personne avec une touche. Enad Global 7, en collaboration avec Toadman Studios et Sold Out Publishing, ont annoncé EvilvEvil, un “jeu de tir vampire élégant” qui présente un “scénario dirigé par le joueur et constamment mis à jour”.

Le jeu devrait sortir plus tard cette année sur plusieurs plates-formes inopinées, mais il y aura également plus d’informations révélées au GDC de cette année à San Francisco du 16 au 20 mars. Le titre a également un site Web, bien qu’il soit assez nu en ce moment .

En plus de cela, Sold Out Publishing a également plus de titres à révéler cette année.