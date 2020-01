Évitez la frustration! Ce sont les résolutions du Nouvel An que vous ne devriez pas tracer!

C’est bien que nous croyions tous que “nouvelle année, nouvelle vie”, mais la vérité est qu’il y a certains objectifs qui nécessitent plus de motivation que le simple calendrier.

3 janvier 2020 10 h 37

Typique! La nouvelle année commence et vous êtes remplis de cette énergie incroyable qui vous fait sentir que vous pouvez manger le monde et que maintenant vous pouvez devenir votre meilleure version …

Les 1er et 2 janvier, rien ne vous arrête et tout se complique avec les plus difficiles: fixez-vous des objectifs que vous abandonnez ensuite.

Combien de fois n’avez-vous pas entendu «cette année, je vais au gymnase» ou «cette année, je change mes mauvaises habitudes? Combien de fois l’avez-vous dit? Comment était votre liste d’objectifs pour 2019?

Mais cette note n’est pas pour vous déprimer, c’est pour vous dire à quelles fins vous ne devez pas tracer uniquement «pour un changement d’année» car au final, quand elle est abandonnée, la frustration de fin d’année finit par être très grande.

Quels sont les objectifs les moins atteints au monde? Une étude menée par l’Université de Scranton a déclaré qu’ils sont: perdre du poids, cesser de fumer / boire et commencer à économiser.

Selon l’étude, seulement 8% des personnes se conforment à ce qui est proposé.

Cela signifie-t-il donc que vous n’avez pas le choix et que vous ne pourrez jamais vous améliorer? Rien à voir! Mais vous devez le faire en sachant qu’au cours du troisième mois, vous voudrez arrêter et que vous voudrez arrêter et qu’à ce moment-là, cela ne vous dérangera pas de la nouvelle année, alors que ferez-vous? définissez une raison plus grande que «le changement de calendrier» qui vous pousse à continuer même lorsque l’excitation de la nouvelle année est passée.

Concentrez-vous sur l’important: il s’agit de vous, pas de l’année!