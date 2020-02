Ewan McGregor a regardé le Mandalorien se préparer au retour d’Obi-Wan

Il serait juste de dire que Star Wars a récemment reçu un accueil assez mitigé, les fans pointant beaucoup la responsabilité du président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. The Last Jedi et The Rise of Skywalker ont tous deux fait face à d’énormes contrecoups pour diverses raisons, des questions qui n’ont pas été aidées par les rapports selon lesquels le studio a fait un gros effort pour réitérer bon nombre des critiques auxquelles le film de Rian Johnson a fait face, ce qui n’a fait que rendre les choses plus difficile pour JJ Abrams en ce qui concerne l’élaboration du dernier chapitre de la saga Skywalker.

Avec toutes les critiques mitigées, les rapports d’agitation dans les coulisses et le chiffre alarmant du chiffre d’affaires du cinéaste, de l’extérieur, il semble que Star Wars soit au milieu d’une crise mineure. Le Mandalorian de Disney Plus est la seule valeur aberrante, recevant les éloges des fans et des critiques, ainsi que le lancement d’un phénomène mondial grâce à Baby Yoda.

Cependant, le projet qui se déroule dans une galaxie lointaine, très éloignée qui a généré le plus de battage médiatique est sans doute Obi Wan Kenobi série dérivée, qui verra Ewan McGregor jouer le personnage principal pour la première fois depuis 2005 Revenge of the Sith. Malheureusement, l’émission est devenue la dernière propriété de Star Wars à être frappée par des problèmes de production, Obi-Wan étant maintenant à la recherche d’un nouvel auteur après avoir abandonné tous les scripts qui avaient été écrits, ce qui a retardé le tournage de plus d’un an.

McGregor a tenu à souligner que l’exclusivité Disney Plus n’a pas été entièrement supprimée, mais elle est définitivement au milieu d’une refonte créative majeure. Dans une récente interview cependant, l’acteur écossais a admis qu’il rattrapait toujours les entrées les plus récentes dans le canon de Star Wars pour se préparer, étant devenu un peu rouillé après ne pas être impliqué dans la franchise pendant 15 ans, et il avait des éloges pour Le Mandalorien en particulier.

“J’ai regardé The Mandalorian. Je l’ai aimé. J’aime vraiment ça. Et j’essaie juste de me tenir au courant de tous les nouveaux films Star Wars qui sortent. Et je suis excité à ce sujet. Ça fait longtemps. Je ne me souviens pas quand le dernier que j’ai fait, 2003 je pense était le dernier que j’ai fait. “

Contrairement à The Last Jedi et The Rise of Skywalker, The Mandalorian n’a pas fait grand cas de mauvaise presse, et le showrunner Jon Favreau a définitivement donné l’exemple sur la façon de faire une série Star Wars pour le petit écran. J’espère que lorsque nous aurons enfin pu voir le Obi Wan Kenobi montrer, il n’a pas été évidemment affecté par les récents retards.