Ewan McGregor aborde les rumeurs de retard et de script de la série Obi-Wan Kenobi

L’acteur de Star Wars Ewan McGregor a abordé les récentes rumeurs concernant sa série Obi-Wan Kenobi pour le service de streaming Disney Plus.

Lors d’un récent événement de presse, Ewan McGregor a commenté les récents rapports selon lesquels la production de la très attendue série Obi-Wan Kenobi avait été suspendue pour une durée indéterminée. Les mêmes rapports ont également affirmé que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’était pas satisfaite des scripts de la série Obi-Wan Kenobi.

Tout en faisant le tour de la presse pour son rôle de méchant Roman Sionis dans Birds of Prey, Ewan McGregor a abordé le drame entourant la série Obi-Wan Kenobi, révélant que ce qui a été rapporté à ce sujet est «des taureaux -». dire à ce sujet:

«Nous venons de pousser le tournage au début de l’année prochaine. Les scripts sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture et j’ai vraiment aimé. »

Ewan McGregor a ensuite expliqué que la date de début de production de la série Obi-Wan Kenobi a été reportée d’août de cette année à janvier 2021, donnant aux personnes derrière le projet suffisamment de temps pour améliorer ses scripts.

«Tous ces taureaux – sur les différences créatives et tout ça, rien de vrai. Nous venons de repousser les dates, ils veulent – le dernier épisode, l’épisode 9 est sorti, tout le monde avait plus de temps pour lire les choses qui avaient été écrites, et ils sentaient qu’ils voulaient faire plus de travail dessus. Alors ils ont glissé le tournage. Ce n’est pas aussi dramatique que cela puisse paraître en ligne. Je pense qu’ils veulent garder la même date de sortie, donc ça n’affectera pas vraiment le spectateur. Cela leur donne simplement plus de temps pour écrire, rendre les scripts encore meilleurs. »

Deborah Chow devrait diriger la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor, qui n’est que l’un des trois spectacles Star Wars officiellement annoncés pour Disney Plus. Le Mandalorien a fait ses débuts sur le service de streaming en novembre dernier avec les stars Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Un prequel sans titre de Rogue One centré sur Cassian Andor est également en développement avec Diego Luna et Alan Tudyk reprenant leurs rôles respectifs. Le producteur américain Stephen Schiff sert de showrunner et la série devrait commencer le tournage cette année.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.