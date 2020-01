Ewan McGregor confirme les retards de la série Disney + “Obi-Wan Kenobi”

Il y a eu de nombreux rapports sur la mise en attente ou l’annulation de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi Disney + Original et alors qu’il parlait dans le cadre d’un événement de fans “Birds of Prey” à Hollywood et Highland jeudi, Ewan McGregor a adressé les rapports, confirmant il y a un retard dans le tournage pendant qu’ils travaillent sur le script.

Il a dit à Variety:

«Je pense que nous commençons à tourner au début de l’année prochaine, contrairement à l’été de cette année. Je pense que les scripts sont super. Ils sont en très bonne forme. Ils veulent qu’ils soient meilleurs. Je pense que nous gardons notre même date de diffusion. Tout bon.”

Il a également ajouté, après que plusieurs personnes lui aient posé des questions sur l’émission:

“Je ne me suis pas rendu compte jusqu’à ce que nous soyons arrivés ici ce soir et que tout le monde dise:” Oh, mon dieu! “Mais ce n’est pas vraiment aussi dramatique que cela puisse paraître.”

Ewan a également parlé avec The Wrap sur le même sujet, disant:

«Tous ces taureaux – sur les différences créatives et tout ça, rien de vrai. Nous venons de repousser les dates, ils veulent – le dernier épisode, l’épisode 9 est sorti, tout le monde avait plus de temps pour lire les choses qui avaient été écrites, et ils sentaient qu’ils voulaient faire plus de travail dessus. Alors ils ont glissé le tournage. Ce n’est pas aussi dramatique que cela puisse paraître en ligne. Nous commençons à tourner en janvier. Je pense qu’ils veulent garder la même date de sortie, donc ça n’affectera pas vraiment le spectateur. Cela leur donne simplement plus de temps pour écrire, rendre les scripts encore meilleurs. »

Espérons que le temps supplémentaire permettra au spectacle d’améliorer ces scripts et d’offrir un meilleur spectacle aux fans. Et avec Ewan McGregor discutant ouvertement des retards, nous savons maintenant officiellement ce qui se passe.

Pensez-vous que retenir le tournage va améliorer la nouvelle série Obi-Wan Kenobi Disney +?

