Ewan McGregor «excité» de filmer la série Obi-Wan Kenobi au début de l’année prochaine

Ewan McGregor a réitéré que la série Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi commencera sa production au début de l’année prochaine.

Les plans de Lucasfilm pour la franchise Star Wars impliquent plusieurs projets télévisés pour Disney plus, y compris une série centrée sur Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor. Alors que les fans étaient enthousiasmés par la série Obi-Wan Kenobi, beaucoup étaient préoccupés par l’avenir de l’émission Ewan McGregor suite aux informations faisant état de la décision de Lucasfilm de retarder la production pour améliorer la qualité des scripts.

Lors d’une interview sur Good Morning America, Ewan McGregor a assuré aux fans que l’Obi-Wan Kenobi commencerait le tournage au début de l’année prochaine. Comme l’explique Ewan McGregor, l’équipe derrière la série Obi-Wan Kenobi travaille dur et prend le temps d’améliorer les déjà bons scripts:

“Nous commençons à tourner au tout début de l’année prochaine, ils sont en pré-production à partir de cet été, il y a des scripts que j’ai lus qui sont vraiment bons, ils continuent à écrire dessus pour les rendre encore meilleurs, et nous commençons très tôt l’année prochaine. »

Ewan McGregor a ajouté qu’il regardait The Mandalorian et d’autres projets Star Wars, essayant de se tenir au courant du monde que Lucasfilm avait créé depuis sa dernière apparition dans Obi-Wan Kenobi. Cependant, Ewan McGregor a déclaré qu’il pensait qu’il ne faudrait pas grand-chose pour se remettre en contact avec Obi-Wan Kenobi une fois qu’il aurait remis les robes Jedi:

“Je suis excité à ce sujet. Je pense que le dernier que j’ai tourné était en 2003, donc ça fait un moment. Ce sera juste là, je pense. De plus, je me rappelle en regardant leurs nouveaux films et The Mandalorian et tout ça, j’ai vraiment apprécié. Je me tiens aussi à jour que possible avec le monde Lucasfilm. Je ne pense pas que cela prendra deux minutes; Je vais remettre la cape et je serai là, je pense. “

Êtes-vous excité de voir Ewan McGregor reprendre son rôle d’Obi-Wan Kenobi? Faites-le nous savoir ci-dessous!

Réalisée par Deborah Chow à partir de scripts écrits par Hossein Amini, la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor n’est que l’un des trois spectacles Star Wars officiellement annoncés pour Disney Plus. Le Mandalorian a fait ses débuts sur le service de streaming en novembre dernier avec les stars Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Un prequel sans titre de Rogue One centré sur Cassian Andor est également en développement avec Diego Luna et Alan Tudyk reprenant leurs rôles respectifs. Le producteur américain Stephen Schiff sert de showrunner et la série devrait commencer le tournage cette année.

Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant la franchise Star Wars et la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.