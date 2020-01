Ewan McGregor s’exprime sur le retard de production de la série Obi-Wan Kenobi

Après les dernières nouvelles d’hier sur la suspension de la série Obi-Wan Kenobi de Disney +, l’acteur lauréat d’un Golden Globe Award, Ewan McGregor, a finalement abordé la question lors d’un récent événement de presse pour Oiseaux de proie, dissipant fortement les rapports précédents sur les différences créatives étant la principale raison pour laquelle la production a été retardée pour le nouveau Guerres des étoiles série dérivée préquelle. Il a également confirmé que la série n’avait pas été annulée et venait d’être repoussée à une date de début de production ultérieure.

“Nous venons de pousser le tournage au début de l’année prochaine. Les scripts sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture et j’ai vraiment aimé», A déclaré McGregor. (via le film de bande dessinée) “Tous ces taureaux – sur les différences créatives et tout ça, rien de vrai.”

McGregor a en outre précisé que le retard de production était dû au fait que les dirigeants de Lucasfilm avaient finalement décidé de peaufiner la série à venir. “Nous venons de repousser les dates, ils veulent – [the] le dernier épisode L’épisode IX vient de sortir, tout le monde a eu plus de temps pour lire ce qui avait été écrit et ils ont senti qu’ils voulaient faire plus de travail dessus. Alors ils ont glissé le tournage. Ce n’est pas aussi dramatique que cela puisse paraître en ligne. “

Il a également ajouté que les fans ne devraient pas s’inquiéter du retard, car la série Obi-Wan Kenobi est toujours sur la bonne voie pour la date de sortie prévue du studio. «Le spectacle a commencé à tourner en janvier. Je pense qu’ils veulent garder la même date de sortie, donc ça n’affectera pas vraiment le spectateur. Cela leur donne simplement plus de temps pour écrire, rendre les scripts encore meilleurs. »

La nouvelle série se déroulera huit ans après les événements de La vengeance des Sith, où nous avons vu pour la dernière fois Obi-Wan livrer le bébé Luke Skywalker à sa propriété Tatooine. La série sera dirigée par Deborah Chow. Chow, Amini et McGregor seront producteurs exécutifs aux côtés de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (La reine) et John Swartz (Rogue One: une histoire de Star Wars). Jason McGatlin, vice-président exécutif de la production de Lucasfilm, sera le coproducteur.

McGregor a repris le rôle d’Obi-Wan pour la Guerres des étoiles il y a deux décennies, la trilogie prequel de feu Alec Guinness. Sa dernière apparition en direct a eu lieu en 2005 La vengeance des Sith. Cependant, McGregor a également prêté sa voix à la vision de Rey le réveil de la force. De plus, McGregor n’a pas hésité à vouloir reprendre son rôle.

Il y a deux ans, le réalisateur Stephen Daldry était censé faire la queue pour diriger un standalone Obi-Wan film. Malheureusement, la triste performance au box-office de Solo: une histoire de Star Wars mettre tous les films dérivés en attente.

Pas d’autres détails sur le potentiel Obi-Wan les séries sont actuellement disponibles. Quelques Guerres des étoiles romans et bandes dessinées ont exploré la vie d’Obi-Wan sur Tatooine entre Épisodes III et IV. Obi-Wan a également eu un match revanche mémorable avec Dark Maul à Star Wars Rebels. Mais toute direction d’histoire pour le nouveau spectacle est simplement une conjecture à ce stade.