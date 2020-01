Ex L’ex de Liam Payne, Cheryl Tweedy, veut avoir un autre enfant

Cheryl

La chanteuse aiderait une donneuse de sperme à donner un frère à son fils Bear.

Cheryl Tweedy, l’ex de Liam Payne et mère d’un fils avec la chanteuse, a avoué son désir d’élever sa famille et envisage d’obtenir l’aide d’un donneur de sperme pour tomber enceinte à nouveau.

L’interprète anglaise partage son fils Bear de deux ans avec l’ancienne star de One Direction et a récemment révélé dans une interview au Times qu’elle prévoyait de retomber enceinte avant la fin de sa fertilité.

“Si le temps était de mon côté et j’étais dans la vingtaine, oui, j’attendrais et envisagerais plus d’options, ou j’attendrais quelqu’un … mais il n’y a jamais de garantie car il y a beaucoup de variables qui peuvent arriver”, a déclaré l’artiste de 36 ans.

Cheryl a été mariée deux fois: avec la star du football britannique Ashley Cole de 2006 à 2010 et avec le restaurateur français Jean-Bernard Fernandez-Versini de 2014 à 2016. Elle et Liam ont quitté 2016 à 2018 et partagent désormais la garde du petit ours.