Examen de la couleur hors de l’espace

8.5 / 10

Jeter:

Nicolas Cage comme Nathan Gardner

Joely Richardson comme Theresa Gardner

Madeleine Arthur comme Lavinia Gardner

Brendan Meyer comme Benny Gardner

Tommy Chong comme Ezra

Elliot Knight en tant que Ward Phillips

Q’orianka Kilcher en tant que maire Tooma

Réalisé par Richard Stanley

Chronique de Color Out of Space:

Richard Stanley était autrefois l’un des plus grands réalisateurs à surveiller après les succès cultes Matériel et Dust Devil, mais est devenu le centre de l’une des listes noires les plus notoires à Hollywood après avoir été licencié de l’infâme adaptation de H.G. Wells en 1996 L’île du Dr Moreau après seulement trois jours de production. Maintenant, 23 ans plus tard, le réalisateur sud-africain fait son grand retour avec une nouvelle adaptation du célèbre H.P. Histoire courte de Lovecraft Couleur hors de l’espaceet c’est peut-être son meilleur travail à ce jour.

Situé dans les collines rurales près d’Arkham, dans le Massachusetts, l’histoire suit la famille Gardner, l’artiste patriarche Nathan (Cage), la conseillère financière Theresa (Richardson), Lavinia (Arthur) obsédée par l’occulte et Benny (Meyer) intrigué par l’espace alors qu’ils échangent leurs la ville vit pour une vie plus paisible dans les bois après avoir hérité de la succession du père de Nathan. Alors qu’ils tentent tous de s’adapter au nouveau mode de vie isolé, une météorite s’écrase dans les bois voisins, ce qui affecte l’approvisionnement en eau et la vie végétale dans la région et apporte avec elle quelque chose de terrifiant qui menace la famille Gardner et les quelques voisins dans lesquels ils vivent. les collines.

Ayant été un fan de Lovecraft depuis son enfance quand sa mère lui a lu ses histoires, il y a peu de gens qui ont mieux développé une adaptation de l’auteur que Stanley, qui a mis six ans à annoncer le projet pour développer correctement l’histoire d’une manière qui resterait fidèle au matériel source tout en le mettant à jour de manière à choquer même le plus vétéran des amateurs de genre. L’atmosphère reste mystérieuse et délibérée, gardant le mystère en marche et donnant des indices sur ce qui se passe tout en se concentrant sur la folie croissante que la famille Gardner éprouve sous différentes formes.

L’une des meilleures mises à jour du matériel source est certaines des transformations provoquées par la météorite après son arrivée sur Terre, qui, même en tant que spectateur d’horreur fréquent, s’avèrent être parmi les visuels les plus choquants et horribles mis à l’écran que le genre ait jamais vus. Grotesque d’une manière à la fois prudente avec les thèmes de l’histoire tout en étant horrible pour l’œil général, Stanley et son équipe utilisent magistralement des effets pratiques et de brefs aperçus des terreurs pour jouer avec l’imagination du public et les envoyer en territoire troublant.

En plus des visuels terrifiants et de l’histoire étrange, le film est soutenu par un travail solide de sa distribution, à savoir celui de Cage en tant que patriarche essayant de maintenir sa famille et Richardson en tant que mère luttant pour s’adapter à sa nouvelle vie rurale pour le bien de son mariage et de ses enfants. Cage, pratiquement le virtuose de la folie à ce stade, explore un trait de caractère qu’il connaît très bien et pourtant le fait d’une manière plus sobre que la normale qui maintient sa descente contraignante et déchirante à regarder.

Les seuls vrais problèmes avec le film se situent dans les formes du début et de la fin, ce qui trouve l’écriture un peu plus terne et sans originalité par rapport au reste du script. En mettant en place nos personnages et en terminant l’histoire, Stanley et la co-écrivaine Scarlett Amaris ont rédigé des lignes qui ressemblent trop à d’autres œuvres du genre horreur et ne se sentent pas comme des représentations justes des luttes et des conflits plus profonds qu’ils mènent tous à travers que l’histoire progresse.

Dans l’ensemble, le film se révèle être un morceau fascinant et choquant d’horreur existentielle et cosmique qui est habilement, et très joliment, réalisé par Stanley et bien joué par ses stars et confirme qu’il est toujours une force de direction à regarder et que Cage peut ont enfin trouvé un nouveau genre parfait pour ses talents.