Examen de la durée de vie de la lampe | À l’affiche Disney Plus

Le dernier court métrage de Pixar est “Lamp Life”, qui comble le fossé entre Toy Story 2 et Toy Story 4, où nous apprenons ce qui est arrivé à Bo Peep et aux trois moutons.

C’est un court métrage charmant qui donne à Bo Peep un peu plus de temps pour briller, alors qu’elle explique à Woody ce qui s’est passé et les aventures qu’elle a vécues, ce qui n’était pas beaucoup pour être honnête.

Malheureusement, cela ressemblait plus à un montage étendu, qui aurait pu être raconté dans le film original en environ 30 secondes, ce n’était tout simplement pas si intéressant. Je ne sais pas si c’est parce que Bo Peep n’a jamais été un personnage qui m’intéressait autant, car elle était plus d’un léger intérêt amoureux pour Woody dans les deux premiers films. Dans Toy Story 4, elle était un personnage beaucoup plus intéressant, car elle avait rompu avec l’idée d’être détenue par quelqu’un.

Ce court métrage montre pourquoi elle a abandonné, car les appareils électriques n’ont pas tendance à durer longtemps et vivre dans un magasin d’antiquités n’est pas très excitant, mais cela ressemblait à quelque chose qui n’avait pas besoin d’être expliqué avec autant de détails.

Le court-métrage maintient la norme de “Toy Story”, il semble parfaitement en harmonie avec les films et est une belle quête de côté pour les fans avec qui passer 7 minutes. Il y a de jolis camées de certains des nouveaux personnages de Toy Story 4, mais ils obtiennent à peine quelques secondes de temps d’écran. Bien que si vous écoutez assez attentivement, vous vous rendrez compte que ce n’est pas Tom Hanks qui fait la voix off, c’est son frère, qui fait tout le travail de voix off pour Tom Hanks dans d’autres projets tels que les jeux vidéo.

Au cours des deux derniers mois, nous avons ajouté à Disney + des shorts incroyablement inventifs et intéressants des programmes SparkShorts et Short Circuit. Rendre la «durée de vie de la lampe» trop sûre et prévisible. C’est juste moyen, ce qui n’est pas quelque chose que je pense à Pixar.

Après avoir regardé ce court métrage, je suis plus intéressé à revoir Toy Story 4, qui arrive sur Disney + quelques jours seulement après la sortie de “Lamp Life”. Dans un monde pré-Disney +, cela aurait probablement juste été un Blu-Ray / DVD supplémentaire

“Lamp Life” est un petit court métrage amusant, qui plaira sans aucun doute aux fans de Toy Story, mais cela ne m’a pas impressionné, car ce n’était rien de spécial ou d’excitant, je doute que je le reverrai jamais. C’est parfaitement bien et agréable, mais n’en attendez pas grand-chose.

Évaluation – 2,5 étoiles

