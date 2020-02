Examen des oiseaux de proie – ComingSoon.net

7,5 / 10

Jeter:

Margot Robbie comme Harley Quinn

Ewan McGregor comme Roman Sionis / Black Mask

Rosie Perez comme Renee Montoya

Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse

Jurnee Smollett-Bell en tant que Black Canary

Chris Messina comme Victor Zsasz

Ella Jay Basco comme Cassandra Cain

Ali Wong comme Ellen Yee

Réalisé par Cathy Yan

Écrit par Christina Hodson

Sommaire:

La romance tordue et féerique est terminée. Le Joker en a assez de Harley Quinn et de ses bouffonneries sans fin et l’a poussée au bord du trottoir. Même si leur temps ensemble est écoulé, Harley ne va pas lui parler de leur séparation. Elle a certainement frotté beaucoup de gens dans le mauvais sens, et sans le Joker là pour la protéger, ce serait la saison ouverte sur Harley Quinn si Gotham’s finest / evil découvre. Tout en noyant ses chagrins dans une nuit turbulente de débauche ivre, Harley réussit un acte de destruction imprudent qui agit comme un signal de chauve-souris massif de sa rupture avec MJ. Avec son secret hors du sac, la boue du ventre minable de Gotham arrive appelant à la tête de Harley.

Un tel monstre qui veut éliminer notre anti-héroïne est Roman Sionis; un seigneur du crime flamboyant et sadique, également connu sous le nom de Black Mask. Bien qu’il ait de nombreuses raisons d’avoir une rancune contre Harley pour tous les problèmes qu’elle a causés dans sa discothèque flashy, Sionis veut apparemment mettre fin à son temps sur terre simplement parce qu’il le peut. Roman envoie ses hommes de main pour ramasser Quinn, et avec sa vie sur le point d’être prise, elle passe un accord pour sauver sa peau. Si Roman la laisse vivre, Harley récupérera un objet très précieux qui a été récemment pris aux sbires de Roman par une pick-pocket pour adolescents. Harley n’est pas le seul à essayer de retrouver le voleur. Un détective dévoué de Gotham PD, un employé réticent de Black Mask et un chasseur de primes vengeur sont tous sur la piste de ce précieux bien. Avec la chasse, il devient vite clair que le masque noir déchaîné ne laissera personne sortir de ce scénario sans beaucoup d’effusion de sang, donc toutes les parties intéressées sont obligées de faire équipe pour s’assurer que le règne de folie de Roman arrive à un fin.

Ce qui fonctionne:

Soyons réalistes, il n’allait pas être difficile pour un film connecté d’être bien meilleur que le désordre sans équivoque qui était Suicide Squad. Oiseaux de proie et l’émancipation fantastique d’un seul Harley Quinn (qui à partir de ce moment ne sera désigné que sous le nom de Oiseaux de proie) fait absolument tout pour se distancier de la tache de son prédécesseur. C’est-à-dire, Suicide Squad ne pouvait pas exister, et Oiseaux de proie serait toujours aussi agréable et mémorable en soi. Ce n’est certainement pas parfait (plus à ce sujet plus tard), mais Oiseaux de proie est un film solide à tous les niveaux et finit par payer toutes ses promesses. Même pour un spectacle aux couleurs luxuriantes, aux grosses explosions et aux effets informatiques- Oiseaux de proie a une façon de se présenter comme naturaliste dans son flair visuel et son design. Alors que nos gros blockbusters commencent à virer dans le domaine des boîtes Crayola rétro sursaturées des années 80, il est hautement louable que la réalisatrice Cathy Yan ait trouvé un moyen d’équilibrer le volume du médium pour livrer un film qui est joli à regarder, mais pas lavé sous son propre style. Même les aspects comiques du film sont variés, tirant des bâillons sur tout des autres Suicide Squad personnages à Frida Khalo.

Margot Robbie a déjà été acclamée dans le rôle de Harley Quinn comme l’un (sinon le seul) des aspects rachetants de Suicide Squad. Elle ramène à nouveau cette énergie et cette flambée, mais arrive aussi à faire ressortir une partie plus profonde et vulnérable du personnage à certains moments. Aussi attrayant que puisse être le personnage de Harley Quinn, je ne remettrais en question personne qui pourrait penser qu’il serait difficile de mettre le succès d’un film uniquement sur les épaules du personnage. Trop d’une telle personnalité décalée peut être trop difficile à prendre, mais dans une autre représentation parfaite de ce à quoi ressemble le véritable équilibre, toute l’équipe Birds of Prey met en place le véhicule définitif pour ce maniaque fou. Harley est bien écrit par la scénariste Christina Hodson et savamment livré par Robbie.

Ce n’est pas seulement le spectacle de Margot Robbie. L’ensemble du casting de soutien apporte ses propres performances bien équilibrées à l’assiette. Rene Montoya de Rosie Perez est dépeinte comme une flic qui a regardé trop de flics des années 80 montrer qu’elle parle dans des doublures ringardes et des troupes procédurales de la police, mais elle ne l’étend jamais trop. La chasseresse de Mary Elizabeth Winstead est aussi maladroite socialement qu’elle est mortelle et c’est un merveilleux mélange de décalé et de triste. Chris Messina en tant que numéro 1 de Roman, Victor Zsasz, est à la fois terrifiant et effrayant à la fois pathétique et déchirant. Ensuite, il y a Ewan McGregor comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Libérace dans une série de tueries imbibées de sang, McGregor joue si loin des sentiers battus et il a évidemment eu un ballon en train de le faire. Rien n’allait le retenir et quand il est à son plus absurde, il est imparable.

Ce qui n’a pas fonctionné:

Pour aussi équilibré et bien planifié Oiseaux de proie peut-être, il n’a pas couvert la totalité du runtime. Oui, c’est génial de regarder la chaîne Ewan McGregor Robin Williams dans La cage à oiseaux alors qu’il parcourt Black Canary dans son étrange salle à manger, mais plus tôt dans le film, son dynamisme et sa vigueur ne correspondent pas. Il semble augmenter sa folie au fur et à mesure que le film avance et cela a juste fait paraître son personnage inachevé. Il semblait également que le film n’avait jamais voulu s’engager pleinement dans sa relation avec Victor, son acolyte tordu. Amoureux évidents, ils ont été présentés avec un peu trop de trouble qui donnait l’impression que quelqu’un de la production avait peur de préciser qu’ils n’étaient pas simplement, patron et subordonné.

Oiseaux de proie est présenté d’une manière non linéaire qui peut fonctionner pour d’autres films mais qui ressemble plus à une corvée dans cette présentation. En tant que spectateur, vous êtes guidé à travers le film par la narration de Harley Quinn elle-même, et il est livré de la manière suivante: «Alors, vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici». Au moment où le film commence à s’inverser hors de la narration linéaire, vous êtes sur le territoire de: «Donc, vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici, mais laissez-moi vous dire comment je suis arrivé ici avant de vous dire comment arrivé à cette troisième place avant cela. “C’est tout simplement trop, et dans un monde où Dead Pool a déjà perfectionné la 4ème rupture de la bande dessinée, Oiseaux de proie joue le jeu par derrière et ne va pas rattraper son retard.

Comme la plupart des films d’action, Oiseaux de proie semble hésiter sur l’équilibre entre réalisme et scènes de combat sans cervelle. C’est un film de bande dessinée, je me rends compte que les choses sont censées être plus grandes que nature et incroyables; mais vous avez fait quelque chose de mal quand un gars avec un uzi doit littéralement courir vers Harley, en mettant son arme à une longueur de jambes d’elle avant d’essayer de tirer. Pour aussi brillamment exécuté que la confrontation finale de Oiseaux de proie joue, il y a tout autant de ridicules douteux et de grattements de tête dans tout ce qui le précède. Honnêtement, c’est le troisième acte explosif qui fait Oiseaux de proie réussir. Bien que ce ne soit pas un échec avant cela, cela peut sembler un peu un slog dans sa première présentation.

En résumé:

Bien que ce ne soit pas un film parfait, il est sûr de dire que Oiseaux de proie est le meilleur film post-Nolan DC là-bas (désolé Wonder Woman, tu n’étais pas si bon que ça; et Joker, Je ne suis pas sûr que vous comptiez). Entre ses personnages scandaleux et son acte final fantastique, il y a beaucoup à aimer pour les fans de cette balade joyeuse et colorée.

Birds of Prey ouvre demain dans les salles!