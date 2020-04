Examen des pingouins DisneyNature | À l’affiche Disney Plus

Allez en Antarctique pendant que DisneyNature examine de plus près les habitudes d’accouplement des pingouins et leur recherche de nourriture pour leurs petits. «Penguins» est l’un des six documentaires que DisneyNature a publiés avant le Jour de la Terre. Dans «Pingouins», un pingouin Adélie nommé Steve part en quête pour construire un nid convenable, trouver un partenaire de vie et fonder une famille. Mais, il doit faire face aux éléments de l’Antarctique et aux prédateurs qui menacent sa vie quotidienne.

Des trois documentaires qui font partie de la ligne principale de cette série, celui-ci est tombé en plein milieu. J’ai apprécié «Penguins» plus que «Elephant», mais pas autant que «Dolphin Reef». Les vues de l’île de Ross dans l’Antarctique sont à couper le souffle et les pingouins sont carrément mignons. De plus, il est étonnant de voir les dangers auxquels les pingouins sont confrontés lorsqu’ils recherchent de la nourriture, protègent leurs jeunes et participent au cercle de la vie. La vue rapprochée des orques et des phoques est merveilleuse. Et les vues du blizzard qui séparaient Steve le pingouin principal de son compagnon et de leurs œufs étaient à parts égales effrayantes et incroyables.

Il y a des problèmes évidents avec ce documentaire. Premièrement, la narration enlève plus au documentaire qu’elle n’y contribue. Ed Helms sert de narrateur pour “Penguins”. Et, le style de narration ne fonctionne pas ici. Cela apparaît comme s’il lisait un livre au spectateur et faisait des voix drôles plutôt que d’informer le spectateur sur le sujet. Si cela est utilisé dans les salles de classe pour les enfants du primaire, c’est bien, mais cela ne fonctionne pas pour un adulte assis à la maison. En outre, Ed Helms a une voix si distincte et ses tentatives pour apporter de l’humour semblent juvéniles. Plutôt que de me concentrer sur les pingouins, je me concentre sur Helms. C’est distrayant au mieux.

De plus, la musique de “Penguins” ne complète pas le documentaire comme le fait la musique de “Dolphin Reef” et “Elephant”. Les deux utilisaient de la musique orchestrale qui traduisait le sérieux ou la joie de la situation. Il a ajouté aux documentaires. Cependant, dans «Penguins», l’utilisation d’une musique plus contemporaine m’a fait sortir du moment. Je suis censé suivre le voyage de Steve pour élever une famille, mais à la place, je ne fais que suivre la musique. La musique est un élément nécessaire à la réalisation d’un grand documentaire et la musique contemporaine a sa place dans certains documentaires pour les améliorer. Ce n’est pas un de ces documentaires. Je vois ce que les cinéastes recherchaient, mais le produit fini est un peu décevant.

Au final, cela a mieux retenu mon attention que “Elephant”, mais c’est tout ce qu’il a vraiment fait. Il y a un tel potentiel avec ces documentaires, et on a l’impression qu’ils ont vraiment raté le cap. Il est triste que les cinéastes n’aient pas été en mesure de maximiser le beau métrage qu’ils ont obtenu dans un meilleur documentaire. Ce n’est pas mal, mais ce n’est pas bon non plus. Ce documentaire est carrément moyen.

Classement: 2,5 étoiles sur 5.

Vous avez vu “Pingouins?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

