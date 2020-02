Examen «en boucle» du point de vue d’un parent autiste

«J’ai suffisamment d’informations pour faire un diagnostic officiel d’autisme.» Ces mots m’ont frappé comme un coup de poing dans l’intestin. Mon fils n’avait que 23 mois quand il a été diagnostiqué. Il a été retardé sur plusieurs étapes clés du développement. Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis ce diagnostic, ma femme et moi l’avons vu grandir et lutter, apprendre à parler puis régresser, perdant chaque mot qu’il avait. Nous avons eu des thérapeutes dans et hors de notre maison près de 5 jours par semaine, la plupart des semaines pendant 3 ans. Mais les aspects les plus importants par rapport à cette histoire sont le fait qu’il est non verbal et sa sensibilité au son.

Dans «Loop», un garçon du nom de Marcus est chargé d’emmener une fille nommée Renee en canoë sur le lac du camp. Marcus est un garçon bavard qui ne veut pas emmener Renee non verbale sur le lac. Tout au long du voyage, il a pu constater à quel point il est difficile de communiquer avec quelqu’un qui sait clairement ce qu’il veut, mais qui n’est pas en mesure de le communiquer. Cela commence avec Marcus et Renee frustrés. Renee est enfin en mesure de communiquer via des emoji sur son téléphone qu’elle veut ramer près des toilettes. Une fois que Marcus l’a amenée dans la région, il devient clair qu’elle aime la sensation de l’herbe qui pousse dans l’eau. Mon fils en a sa propre version. Lorsque nous allons à certains endroits, il doit s’allonger sur le sol et y mettre son visage. Il a fait cela sur du bois dur, des carreaux de porcelaine et des tapis. Une fois, mon fils est satisfait de la sensation du sol sur son visage, il agit comme s’il était dans un endroit sûr. En regardant «Loop», j’ai eu le sentiment que Renee avait besoin que Marcus l’emmène dans l’herbe pour avoir l’impression qu’elle pouvait lui faire confiance. Cela lui a permis de lui montrer d’autres endroits sur le lac.

Tout en étant enfin en mesure de se lier, cela a conduit à l’erreur de Marcus. Renée avait utilisé son téléphone portable pour faire un bruit qu’elle aimait. Marcus, le remarquant, l’emmène dans un tunnel dont il sait qu’il fera écho. Il essaie d’être un bon guide et de lui donner quelque chose qui semble lui plaire. Mais beaucoup sur le spectre de l’autisme, y compris mon fils et Renee, ont une sensibilité accrue au son. L’écho devient trop fort pour Renée et elle commence à avoir un effondrement qui fait planter le canoë. Ce que Marcus n’a pas compris, et ce que j’ai dû apprendre moi-même, c’est qu’à ce moment-là, un enfant du spectre cherche du confort et ne sait pas où le trouver. Dans “Loop”, Renee jette son téléphone sur Marcus et dans le lac, puis court et se cache sous le canoë sur le rivage. Pour mon fils, il courra dans le couloir de notre maison, se jetant sur le sol, jetant des choses qu’il aime normalement sur le sol, les cassant parfois et hurlant du haut de ses poumons.

Finalement, Renée se calme suffisamment pour que Marcus puisse lui donner quelques brins d’herbe comme elle en jouissait sur le lac. C’est un beau moment de confiance et une reconnaissance que malgré son incapacité à parler, elle a trouvé un moyen de communiquer avec lui. Avec mon fils, il doit commencer à se calmer seul après sa crise. C’est alors que je peux lui donner du jus, une compote de pommes ou son émission de télévision préférée et m’asseoir avec lui, lui faisant savoir que je suis là pour lui.

À elle seule, «Loop» est une histoire magnifiquement animée et merveilleusement exprimée. Le choix d’utiliser une vraie fille non verbale pour Renee pour illustrer les sons qu’elle est capable de sortir, même si ce ne sont pas des mots, est excellent et inspiré. Mais, lorsque vous regardez à travers les yeux d’un parent autiste, l’histoire devient plus grande. J’ai recommandé ce court métrage aux amis et à la famille pour les aider à comprendre la lutte que notre famille traverse alors que nous essayons de comprendre mon fils et de l’aider à traverser sa vie de tous les jours.

Personnellement, je donne «Loop» 5 étoiles sur 5. Mon espoir est que quiconque le regarde en apprend davantage sur la lutte contre l’autisme et repart avec une meilleure compréhension, ainsi qu’un désir d’aider.

Mais, ma question est, que pensez-vous de “Loop”?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

