Examen spécial de Rune Factory 4

Bien que j’aie joué avec Stardew Valley, My Time at Portia et la franchise Harvest Moon, souvent avec des résultats limités malgré le temps et l’énergie investis, aucune de ces aventures de gestion agricole ne m’a accroché tout comme Rune Factory 4. Et même si j’ai raté la sortie originale du jeu sur la 3DS, Nintendo a donné à l’aventure une seconde vie sur la Nintendo Switch avec Spécial Rune Factory 4. Et même si le jeu s’ouvre avec le dispositif d’intrigue «amnésie» qui semble affliger tous les autres JRPG depuis le début des temps, cela ne vous dérangera pas que les développeurs s’appuient fortement sur le manque de mémoire du héros comme cadre sur lequel s’accrocher son histoire. Rune Factory 4 est livré avec tellement de charme et de magie que vous pouvez pardonner au jeu ses défauts, dont il y en a peu. À chaque tour, les positifs l’emportent facilement et éclipsent les négatifs.

Un négatif flagrant que je dois éliminer avant de continuer concerne la façon dont vous sélectionnez le sexe de votre personnage. En bref, vous rencontrez une situation très tôt et la façon dont votre héros réagit détermine le sexe que vous jouerez. En fait, je ne savais pas que je sélectionnais le sexe de mon héros avant d’avoir fait ma sélection. Et parce que je ne voulais pas que mon héros trouve la situation excitante, le jeu a automatiquement supposé que je voulais continuer l’histoire en tant que fille. Cette approche de la sélection des sexes insulte tout le monde, et je suis surpris que cette section n’ait pas été révisée – ou supprimée complètement – car elle est insultante et, franchement, carrément exaspérante. Je me rends compte que je suis en train de travailler sur quelque chose que beaucoup de gens ont abordé pendant la version originale de Rune Factory 4, mais je suis étonné que les développeurs n’aient pas utilisé cette réédition comme un moyen de corriger le problème.

Après une série d’événements à bord d’un dirigeable, notre héros (je suis allé avec le nom de Lest) s’effondre sur terre et atterrit dans une ville appelée Selphia – juste au-dessus d’un très grand et très gentil dragon. Pour des raisons qui n’ont pas beaucoup de sens, le dragon suppose que Lest est un prince nommé Arthur. Cependant, cela ne prend pas très longtemps pour que le vrai prince apparaisse, mais heureusement, il n’a pas un énorme problème permettant à Lest de gérer certaines des tâches les plus banales associées à la gestion d’un royaume, telles que la croissance d’un jardin, récolter des fleurs et des légumes, planifier des festivals et s’aventurer hardiment dans les terres environnantes pour combattre un large éventail de monstres, d’animaux et d’entités surnaturelles. Vous savez, les trucs ennuyeux.

Divulgation complète: Après environ 30 heures avec Rune Factory 4 Special, je n’ai pas encore terminé l’histoire. C’est parce que j’aime discuter avec les habitants – qui ont beaucoup de choses à dire en fonction de la météo, de l’heure de la journée et de l’endroit où vous êtes dans l’histoire – cultiver et récolter des plantes et des légumes, apprivoiser des monstres pour aider avec ma ferme, apprendre différentes recettes et une vaste gamme d’autres activités. La quantité de contenu stupéfie l’esprit, et j’ai le sentiment que je vais facilement jeter 30 heures (au moins) dans le voyage de Lest à travers Selphia. Je suis sûr que les gens ressentaient la même chose à propos de Stardew Valley, Harvest Moon et même Animal Crossing, mais pour une raison quelconque, ces jeux ne m’ont pas complètement charmé. Je comprends parfaitement pourquoi les gens les jouent pendant des heures et des heures, mais je n’ai vraiment apprécié ce fait que lorsque j’ai expérimenté Rune Factory 4.

Quelle que soit l’activité que vous aimez, qu’il s’agisse de pêcher et d’apprivoiser des animaux ou de planter des fleurs et de les vendre pour de l’argent, vous verrez les compétences de votre héros augmenter progressivement, vous permettant d’accéder à un meilleur équipement, à différentes graines pour votre jardin, à de nouvelles armes et à d’autres des choses pour rendre votre aventure plus facile et plus agréable. Même passer du temps dans les bains locaux améliore vos compétences de baignade – oui, votre héros peut devenir un baigneur expert. Bien sûr, vous pouvez choisir quelles activités frappent votre fantaisie proverbiale, mais si vous avez le «gène de l’achèvement» et que vous voulez découvrir tout ce que Rune Factory 4 a à offrir, alors vous feriez mieux de perfectionner vos compétences en gestion du temps . En d’autres termes, préparez-vous à abandonner tous les autres jeux auxquels vous souhaitez jouer dans un avenir prévisible. Cela peut sembler exagéré, mais croyez-moi, ce n’est pas le cas.

De plus, et à ma grande surprise, Rune Factory 4 Special offre un punch satisfaisant en tant que RPG d’action. Certes, le jeu n’offre pas de système de combat en profondeur et ne nécessitera pas nécessairement autre chose qu’un écrasement insensé de boutons, mais je me suis toujours retrouvé attiré par le monde en dehors de la ville afin de pouvoir frapper des créatures grandes et petites. Mais ne laissez pas la simplicité et les graphismes mignons susmentionnés vous endormir dans un faux sentiment de sécurité; si vous ne disposez pas du niveau de compétence et de l’équipement nécessaires pour gérer certains des boss du jeu, ils vous aideront rapidement. Je l’ai découvert à la dure. Et le prix que vous paierez au médecin local pour vous avoir soigné après une défaite vous coûtera aussi cher. Au début, vous travaillerez dur pour chaque centime que vous gagnez, et lorsque vous en perdez une grande partie parce que vous ne pouvez pas vaincre un ennemi surnaturel dans un manoir hanté, la perte de revenu mettra vos dents à rude épreuve.

Je n’ai qu’une seule plainte majeure concernant Rune Factory 4: les personnages. Encore une fois, le charme général du jeu vous aidera à regarder au-delà des citadins simplistes, mais ces gens n’ont pas beaucoup de personnalité. Ils sont très certainement tropey, et chacun se sent distinct et unique. Mais en ce qui concerne l’angle de romance du jeu, je ne ressens le besoin de courtiser aucun d’entre eux. Du tout. En fait, Rune Factory 4 Special a une section supplémentaire qui aborde votre vie une fois que vous avez noué le nœud avec quelqu’un, mais à ce stade de mon voyage, je ne veux pas épouser l’un d’eux. Les habitants de Selphia sont des voisins intéressants, mais aucun d’entre eux n’allume de feu dans mon cœur. Je suis sûr que je vais choisir quelqu’un avant de terminer mon aventure juste pour découvrir cet aspect du jeu, mais aucun de ces espoirs ne le fait vraiment pour moi. J’aurais pu utiliser des personnages véritablement captivants, par opposition à un casting de tropes d’anime minces comme du papier.

À ma grande surprise, Spécial Rune Factory 4 satisfait de plusieurs façons passionnantes et relaxantes. Je devais littéralement planifier ma semaine de jeu afin de pouvoir profiter des conditions météorologiques et participer au nombre de festivals et de compétitions que j’avais alignés comme l’une de mes nombreuses fonctions princières. J’ai également dû examiner attentivement s’il fallait enquêter sur les ruines ou répondre à l’une des demandes apparemment interminables que les villageois locaux faisaient quotidiennement. Cependant, la beauté du contenu robuste du jeu est que vous pouvez jouer un peu ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Besoin d’intervenir pendant 15 minutes pour récolter vos récoltes ou préparer quelques recettes? Vous pouvez le faire. Vous voulez perdre une heure ou deux pour passer au niveau supérieur afin de vaincre ce boss gênant à la fin d’un donjon? Vous pouvez également le faire. Gardez juste une chose à l’esprit: il n’y a que peu d’heures dans la journée, et Rune Factory 4 Special les veut toutes. Et en tant que faux prince, je suis prêt à servir mon royaume.

Cette critique est basée sur la version Nintendo Switch du jeu. Une copie a été fournie par XSEED Games.