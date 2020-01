Examiner les tatouages ​​de films, se souvenir des «aventures de Jackie Chan» et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, un tatoueur jette un œil à certains tatouages ​​en vue de personnages de films comme La fille au tatouage de dragon, la gueule de bois, partie II, lame, et plus encore afin de déterminer si elles semblent vraiment authentiques. De plus, jetez un œil à la série animée Jackie Chan Adventureset voyez comment Saturday Night Live fait le Joker parodie en se concentrant sur Oscar le Grouch.

Tout d’abord, pour Vanity Fair, le tatoueur basé à New York, Keith “Bang Bang” McCurdy, examine la technique, le style et l’exécution des tatouages ​​sur des personnages de films tels que Black Swan, The Girl with the Dragon Tattoo, Blade, The Hangover Part II, Aquaman et même Moana. Découvrez ce qui l’aide à déterminer l’authenticité d’un tatouage à l’écran lorsqu’il n’est pas réel.

Vous souvenez-vous de Jackie Chan Adventures? C’était une série animée qui tentait de capitaliser sur la renommée du célèbre artiste martial et cascadeur Jackie Chan. L’émission a duré cinq saisons totalisant 95 épisodes, et SyFy Wire a fourni un regard en arrière sur la série qui transforme Jackie Chan en archéologue amateur chargé de démolir une organisation criminelle appelée The Dark Hand. Ah, comment nous manquons les dessins animés du samedi matin.

Enfin, si vous souhaitez jeter un œil à la réalisation de la parodie de Joker du samedi soir en direct avec David Harbour dans le rôle d’Oscar le Grouch, une nouvelle featurette a l’acteur Mikey Day et les écrivains Streeter Seidell et Paul Briganti parlant de la façon dont l’idée est venue et le processus pour y arriver.

