“Excitant que les fans puissent se plonger dans le son et les couches des chansons de Gigaton”

Lundi 27 avril 2020

Madrid Pearl Jam a lancé Gigaton Visual Experience, une émission audiovisuelle qui est disponible gratuitement à partir de vendredi pour tous les utilisateurs de l’application Apple TV dans plus de cent pays pendant sept jours. Après cette période, il peut être loué ou acheté.

Cet album visuel est une expérience immersive qui combine des images inspirées du groupe produites par les studios primés Evolve pour créer une expérience inégalée qui augmente encore la portée massive de Gigaton.

Il sera disponible en Dolby Atmos et Dolby Vision, des technologies audiovisuelles révolutionnaires développées par Dolby, qui donneront vie à l’album grâce à un son surround et une qualité d’image ultra-vive.

L’expérience de cet album audiovisuel sera disponible pour une durée limitée sur Apple TV 4K et sur l’application Apple TV pour les utilisateurs d’iPhone, iPad, iPod touch et Mac.

Je suis ravi que les fans puissent plonger dans le son et entendre la profondeur et les couches de ces chansons, a déclaré Josh Evans, producteur chez Gigaton. Il a ajouté: C’est une façon vraiment unique de découvrir cet album.

Les instruments et les voix sonnent d’une clarté incroyable, et l’utilisation du son surround donne aux auditeurs l’impression d’être à l’intérieur de la musique. Par rapport à une image standard, Dolby Vision peut offrir des couleurs inédites, des reflets jusqu’à 40 fois plus lumineux et des noirs 10 fois plus sombres.

Le résultat est une image raffinée et réaliste qui vous fera oublier que vous regardez un écran. Pour découvrir l’album dans Dolby Atmos ou Dolby Vision, un Apple TV 4K (connecté à un appareil compatible Dolby Atmos Dolby Vision) ou un iPhone, iPad ou MacBook est requis.

Gigaton est le onzième et dernier album de Pearl Jam et le premier album sorti en près de sept ans.

