Exclusif: Chris Sanders discute du succès de l’action en direct The Lion King

Exclusif: Chris Sanders discute du succès de l’action en direct Le Roi Lion

Avant de faire ses débuts de réalisateur dans le tube de 2002 Lilo & Stitch, Chris Sanders a travaillé avec Disney dans les départements de scénarimage et de conception de production sur divers films, dont le classique de 1994 Le roi Lion, qui a vu un remake en direct sur le grand écran l’année dernière. Tout en parlant avec ComingSoon.net de son dernier effort sur grand écran L’appel de la nature, Sanders a réfléchi à voir l’histoire revivre d’une nouvelle façon.

“C’est curieux de le voir, je n’ai pas eu de problème avec ça”, a déclaré Sanders. “Je pense que je suis le camp de” j’aurais définitivement poussé ces designs un peu plus fort. “C’est une chose de goût. Je pense que pour moi, il y avait la même / même chose, surtout quand il s’agissait de Scar. Mais c’est un seuil qu’ils auraient dû franchir et rester de l’autre côté. C’était un choix, évidemment, ils devaient avoir eu une conversation au début, à quel point serions-nous stylisés? Voulons-nous être hyper-réels et être très contrôlés dans les proportions des personnages? Ou voulons-nous aller un peu plus loin? Je pense que les gens font une version CG des personnages qui ont franchi cette ligne, et je pensais que c’était très excitant. Mais encore une fois, rien de majeur ici pour dire comment ils l’ont fait, simplement un choix. Je pensais que l’une des choses qui m’intéressait était de savoir à quel point ils adhéraient à la mise en scène et à la découpe de l’original, en particulier l’ouverture, que j’ai été stupéfait de voir était à peu près coup pour coup mot pour mot, ce qui, j’en suis sûr, a dû rationalisé ce qu’ils ont fait. “

Les Lions dominent la savane africaine Le roi Lion, qui accueille Donald Glover (Atlanta, Solo: une histoire de Star Wars) en tant que futur roi Simba, Beyoncé Knowles-Carter (Filles de rêve, Album visuel «Lemonade») comme l’intérêt de Simba devenu ami de Nala, et James Earl Jones (Rogue One: une histoire de Star Wars, Champ de rêves) en tant que père sage et aimant de Simba, Mufasa, reprenant sa performance emblématique du classique d’animation de Disney en 1994. Vous pouvez vous procurer une copie de la version de 1994 ici.

Chiwetel Ejiofor (Douze ans d’esclave, Docteur étrange) a été appelé à dépeindre l’oncle méchant de Simba, Scar et Alfre Woodard (Juanita, Marvel’s Luke Cage) décrit Sarabi, la mère irréprochable de Simba. JD McCrary (The Paynes de Tyler Perry, Signes vitaux) remplit les chaussures de Young Simba, un ourson confiant qui ne peut pas attendre d’être roi, et de Shahadi Wright Joseph (Hairspray Live, “Le Roi Lion” de Broadway) donne vie à l’ourson jeune Young Nala.

Chaque royaume est accompagné d’un ou deux conseillers de confiance. John Kani (Coriolanus, Captain America: guerre civile) a été interprété comme le babouin sage Rafiki, et John Oliver (La semaine dernière ce soir avec John Oliver, The Daily Show avec Jon Stewart) a été retenu comme calao Zazu, le fidèle confident de Mufasa. Lorsque Simba part en exil, il compte sur deux nouveaux amis – Seth Rogen (Fête de la saucisse, Voisins) prête ses côtelettes comiques au phacochère naïf Pumbaa et à Billy Eichner (Billy dans la rue, histoire d’horreur américaine) rejoint le casting en tant que suricate tout savoir, Timon.

Alors que la plupart des animaux du royaume respectent le roi, les hyènes ont d’autres plans. Florence Kasumba (Emerald city, Panthère noire) dépeint Shenzi, Eric André (Le spectacle Eric André, Homme cherche femme) est Azizi et Keegan-Michael Key (Prédateur, Amis du Collège) joue Kamari.

