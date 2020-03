Exclusif: Connie Nielsen sur Justice League Snyder Cut & More!

Alors que l’élan se développe pour Warner Bros.pour sortir la coupe Synder de Ligue de justice (y compris un livre sur la version légendaire du film de Sean O’Connell ainsi que la bande-annonce honnête des poissons d’avril d’aujourd’hui), ComingSoon.net a eu une conversation exclusive avec la reine Hippolyte elle-même Connie Nielsen au sujet d’une scène de la version de Zach Snyder le film qui a été coupé pour la sortie.

“Mon coup préféré absolu a été coupé du film, et j’ai du mal à l’accepter, c’était tellement cool”, nous a dit Nielsen, confirmant que toutes ses scènes ont été réalisées par Zack Snyder. «J’ai dû courir sur un mur et pivoter dans les airs, et alors que je pivotais en descendant, j’ai transpercé l’un des monstres. J’ai littéralement fait ça pendant des semaines pour l’obtenir, puis ils ne l’ont pas mis. Ils l’ont retiré, ils l’ont mis, ils l’ont retiré… C’est mon grand regret parce que j’aime les cascades, j’aime être un dur à cuire dedans un film comme ça, et puis désolé que le public n’ait pas pu voir cette partie des techniques de combat cool d’Amazon, parce qu’elles étaient très cool! “

Nielsen était également ravi de reprendre le rôle d’Hippolyta une troisième fois dans le prochain Wonder Woman 1984.

“C’était un peu comme un retour aux sources”, a déclaré Nielsen à propos de la suite, qui devrait s’incliner le 14 août 2020. “Nous avons pu voir tout le monde, sortir. C’était très mignon. Toutes les filles ont pu se réunir et c’était très cool. » Elle était bouche bée quand il s’agissait du sujet d’un spin-off amazonien taquiné par la réalisatrice Patty Jenkins, disant seulement qu’elle et l’autre casting «aimeraient, nous aimerions faire ça».

Juste avant que nous interviewions Nielsen, la nouvelle a éclaté que Christopher Meloni allait reprendre son rôle de Law & Order: SVU dans une nouvelle émission dérivée. Nous avons demandé à Nielsen si elle serait intéressée à reprendre son rôle de détective Dani Beck, qu’elle a joué sur un arc de six épisodes en 2006 pour remplacer une Mariska Hargitay enceinte.

“Vous plaisantez j’espère? NON!” Nielsen éclata de rire. «Parce que littéralement, il y a ces gens qui sont obsédés par la haine! Je me dis “Chill the f * ck out, people!” Il y a des gens qui sont des haineux professionnels de Dani Beck et je n’ai même jamais su qu’ils existaient jusqu’à ce qu’ils aillent sur Instagram et commencent à me taguer là-bas. Je me disais «QUOI?». Il y a des gens qui détestent ce personnage que j’ai fait il y a 10 ans alors que Mariska Hargitay accouchait. Ils devraient être reconnaissants envers moi, je lui ai laissé le temps de rentrer avec son bébé. (rires) Au lieu de cela, un connard est comme, “Nous détestons Dani Beck.” Je ne peux pas le croire. “Law & Order” n’est pas pour les poules mouillées, laissez-moi vous dire. Ils ont un calendrier de tournage époustouflant. »

Alimenté par la foi rétablie du héros en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Ligue de justice voit Bruce Wayne enrôler l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Ligue de justice, qui présente un scénario de Chris Terrio d’une histoire de Snyder et Terrio, stars Affleck comme Batman, Cavill comme Superman, Gadot comme Wonder Woman, Momoa comme Aquaman, Miller comme The Flash, Fisher comme Cyborg, Willem Dafoe comme Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme reine Hippolyta, avec JK Simmons comme commissaire Gordon et Amy Adams comme Lois Lane.

Sorti en novembre 2017, le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public, louant l’action et les performances de Gadot et Miller tout en critiquant tous les autres aspects du film, à savoir le ton incohérent que beaucoup reprochent à Joss Whedon (Les Vengeurs) car après avoir repris les fonctions de direction de Snyder. Avec un budget important de 300 millions de dollars et un seuil de rentabilité de 750 millions de dollars, le film est considéré comme une bombe au box-office qui n’a rapporté que 658 millions de dollars.

