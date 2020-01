Exclusif: Finn Wolfhard sur Contribuer de la musique à la bande originale Turning

Exclusif: Finn Wolfhard pour sa contribution à The Turning

Coming Soon.net a récemment parlé à Le tournant star Finn Wolfhard (Choses étranges) sur le film d’horreur et il a confirmé que son groupe The Aubreys sera présenté sur la bande originale du film d’horreur. La dernière adaptation du roman d’Henry James Le tournage de la vis, est un film de 90 des années 90 de mauvaise humeur et évocateur avec de la musique originale pour le long métrage, qui est maintenant en salles.

CONNEXES: Regardez les enfants avec soin dans la bande-annonce Turning

“Nous ne savions vraiment que nous le faisions que quelques mois avant la sortie du film”, Wolfhard a partagé, «Nous avons passé un très bon moment à le faire rapidement. Nous avons eu beaucoup de plaisir à le faire. “

Sur l’inspiration des années 90 derrière la piste d’Aubreys, la star a déclaré: «Nous avons fait beaucoup de Mudhoney et Nirvana de type grunge. Et il y a aussi un gars – Jay Reatard, nous écoutons beaucoup de son groupe. “

Écoutez «Getting Better (else)» de The Aubreys ici!

“Nous avons enregistré et écrit une chanson avec eux”, a déclaré le producteur Lawrence Rothman, «Toutes les chansons de la bande originale sont de la musique originale pour le film. Nous nous sommes inspirés des bandes sonores classiques des années 90 comme Twin Peaks et Lost Highway. Nous voulions que la musique soit originale uniquement pour le film. »

Director Floria Sigismondi a ajouté, «Nous avons vraiment créé notre version des années 90 et l’avons fait à partir de zéro, ce sont juste les choses subtiles, bien assemblées qui créent un monde. Je voulais donner un nouveau regard sur le roman. Posséder vraiment l’atmosphère et la créer à partir de zéro. »

D’après la célèbre nouvelle d’Henry James Le tour de vis (source de plusieurs adaptations de films, dont Les innocents), l’histoire tourne autour d’une jeune femme (Mackenzie Davis) qui devient la nounou de deux orphelins qui vivent dans un manoir de campagne hanté. Le film met en vedette Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate), Finn Wolfhard (Choses étranges) et Brooklynn Prince (The Florida Project).

Si ce film vous semble familier, c’est parce qu’il devait être tourné en 2017 avec un budget de 17 millions de dollars Hanté sous la direction de Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard, Les intrus) pour DreamWorks Pictures et sur le rôle de Rose Leslie (Jeu des trônes) et Alfre Woodard (Captain America: guerre civile). D’après un scénario de Chad et Carey Hayes (La conjuration), Hanté a subi une réécriture de la première page par Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Effets secondaires) qui a provoqué de tels changements sismiques dans le tissu de l’histoire (modification des personnages, de l’action, même du titre) qu’elle ne ressemblait plus au projet que le studio avait signé. En septembre 2016, cinq semaines avant le tournage, le producteur Steven Spielberg a personnellement débranché le projet. Spielberg et d’autres dirigeants ont décidé que la meilleure solution était de licencier Fresnadillo et Burns, en revenant au script original de Hayes Brothers qui cherchait à redémarrer le développement, malgré 5 millions de dollars déjà dépensés.

CONNEXES: Un teaser d’événement de baisse de concert et de bande-annonce Fast & Furious est publié

Cette nouvelle version de Hanté, désormais intitulé Le tournant, est dirigé par Floria Sigismondi, qui a dirigé le biopic Joan Jett de 2010 Les fugueurs ainsi que des épisodes de Hemlock Grove, Daredevil et Dieux américains. Le film est écrit par Carey et Chad Hayes. Scott Bernstein (Straight Outta Compton) et Roy Lee (IL) produire.