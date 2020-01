EXCLUSIF – Révélation du plan de déploiement du contenu de Disney + Year One

2020 est maintenant en cours et nous avons de nombreux spectacles et films à venir sur Disney + tout au long de l’année, mais nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le moment où ces nouveaux Disney + Originaux seront disponibles pour nous.

Cependant, j’ai reçu des informations d’une source de Disney, qui ne veut pas être nommée, qui nous donne une idée du moment où de nombreux nouveaux films et émissions seront lancés en 2020, jusqu’en octobre.

La majorité de ces titres ont déjà été annoncés et cette liste pourrait facilement changer, donc je prendrais cela plus comme une ligne directrice approximative, car nous n’avons pas de dates exactes.

Voici le Disney + Rollout pour Disney +:

Mars avril

Mai juin juillet

Août / septembre / octobre

Il y a quelques titres sur la liste qui sont nouveaux pour moi, dont “The Mysteries Five”, “The Real Swiss Family Robinson”, “Meet the Chimps”, “Inside Pixar” et bien d’autres. J’espère donc que nous en apprendrons plus sur ces propriétés plus tard dans l’année.

Et il y a quelques titres que nous savons également qui arrivent en 2020, dont “WandaVision”, “Lizzie McGuire”, “Monsters At Work”, “Flora & Ulysses” et plus, mais ils pourraient arriver en novembre et décembre, ce qui serait dans la deuxième année de fonctionnement de Disney +, donc ne figurait pas sur la liste qui m’a été envoyée.

Cette programmation montre un flux constant et constant de nouveaux spectacles et films à venir sur Disney + jusqu’à la fin octobre, avec de gros blockbusters tels que «Onward», «Star Wars: The Rise Of Skywalker» et «Frozen 2» également inclus sur le liste. Mais il ne comprend évidemment aucun contenu de bibliothèque qui sera également ajouté à la liste tout au long de l’année.

Quel spectacle ou film êtes-vous impatient de voir sur Disney + cette année?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

