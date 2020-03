Exclusif: True History of the Kelly Gang vinyl soundtrack album

Lakeshore Records a partagé avec ComingSoon.net le premier aperçu de la sortie prochaine de l’album vinyle du True History of the Kelly Gang – Bande originale du film mettant en vedette la musique originale de Jed Kurzel (Le Babadook), frère et collaborateur fréquent du réalisateur Justin (Assassin’s Creed). Les illustrations de l’album vinyle peuvent être consultées en bas et précommandées ici avant sa sortie le 1er mai!

“Véritable histoire du Kelly Gang a été un réel plaisir de travailler », a déclaré Kurzel. «Il est très difficile de ne pas s’inspirer immédiatement du paysage australien et de la réévaluation par Peter Carey d’une figure aussi emblématique. J’ai toujours aimé les sons acoustiquement bruyants du bush australien, je voulais créer une partition qui complimente cela et qui permette parfois au paysage de chanter par dessus. “

La liste complète des pistes comprend:

01. Cavalier

02. La robe

03. Le boucher

04. Bubmle

05. Harry Power

06. Le Hold Up

07. Le sergent

08. Accueil

09. Dan monte la nuit

10. Les Robinsons

11. Marie

12. Pies

13. À cheval

14. Stringybark

15. Le message

16. Casques

17. Opium

18. Glenrowan

19. The Drop

Basé sur le roman du même nom de 2000 de Peter Carey, le film raconte l’histoire du légendaire hors-la-loi Ned Kelly (Mackay) alors qu’il dirige une bande de guerriers rebelles pour faire des ravages sur leurs oppresseurs dans ce thriller occidental graveleux et véridique.

Mackay, qui a dirigé l’épopée de guerre nominée aux Oscars 1917, dirige une distribution d’ensemble qui comprend le lauréat d’un Oscar Russell Crowe (Gladiateur), Nicholas Hoult (Phénix sombre), Essie Davis (Le Babadook), Sean Keenan (Puberty Blues), Jacob Collins-Levy (La princesse blanche), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Charlie Hunnam (L’Irlandais) et Claudia Karvan (Loi de Newton).

Justin Kurzel (Assassin’s Creed) développe le script depuis quatre ans, commençant peu de temps après l’achèvement de l’adaptation de la franchise de jeux Ubisoft, et dirige un script de Syndrome de Berlin‘S Shaun Grant.

“Le livre de Peter Carey La vraie histoire du Kelly Gang toujours ressenti comme le véritable esprit de Ned Kelly », avait précédemment déclaré Kurzel. «Non sentimental, brutal, brut et viscéral. Son histoire est l’une des grandes odyssées de l’histoire, et je suis ravi de la présenter à l’écran avec un œil cinématographique frais. C’est un casting vraiment unique et moderne, et je suis tellement fier de travailler avec un ensemble aussi talentueux de nouveaux visages et d’acteurs célèbres. »

Véritable histoire du Kelly Gang devrait sortir en salles le 24 avril à New York, suivi d’une sortie le 1er mai à Los Angeles et d’une diffusion à la demande et numérique le 8 mai.