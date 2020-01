[Exclusive] Les écrans de chargement «Zombie Army 4» passent à l’ancienne avec des cartes de lobby

Rébellion Zombie Army 4: Dead War devrait se lancer sur PlayStation 4, Xbox One et Windows via Epic Games Store le 4 février. Et en préparation, Rebellion nous a donné un aperçu des écrans de chargement du jeu!

Oui, cela peut sembler un peu boiteux au début, mais l’équipe est allée avec ce qu’un petit nombre de matchs dans le passé ont fait dans le passé (notamment Laissé pour mort et Guerre des monstres) et ont créé de fausses cartes de lobby pour les écrans de chargement de chaque niveau.

Dites ce que vous voulez sur le jeu, mais le fait que l’équipe ait fait un effort supplémentaire pour créer quelque chose comme ça (avec quelques petits hommages à de vrais films de zombies) est trop cool pour le manquer.