Cristina Cifuentes a fait sa première le mardi 28 janvier en tant que contributrice à «Tout est un mensonge». Un début pacifique interrompu par une impulsion de Risto Mejide sur le passé criminel de l’ancien président de la Communauté de Madrid. Plus précisément Le présentateur a évoqué le fameux vol de crèmes dans un supermarché que Cifuentes a perpétré en 2011 et dont la vidéo a transcendé en avril 2018, provoquant finalement sa démission.

Risto Mejide et Cristina Cifuentes, dans «Tout est un mensonge»

Le programme traitait de l’alerte sociale liée au “coronavirus” et Mejide voulait connaître l’opinion de ses collaborateurs à ce sujet: “En principe, vous ne mourrez pas de ce virus; c’est dangereux pour les personnes très âgées ou avec le système immunitaire déprimé », a expliqué Cifuentes. Selon lui, il est« dangereux »de générer un alarmisme disproportionné.

A ce moment, Risto a vu la porte s’ouvrir pour lancer le pouls de la journée: “Et vous qui êtes un expert, existe-t-il des crèmes contre le coronavirus?“a déclaré l’hôte. Après quelques secondes de doute, Cifuentes a ri comme le reste du set et a laissé tomber un timide: “Il y en a sûrement …“.” Vous avez dû briser la glace “, a déclaré Antonio Castelo en prolongeant la blague:” Tout ce que vous devez faire attention, c’est plein de caméras. “

“J’ai sorti le crucifix si vous me parliez de journalistes”

A propos de l’attention médiatique, Cifuentes a avoué qu’il avait eu du mal au cours de cette dernière année et demie. “J’ai passé un an que si vous me parliez d’un journaliste, je retirerais le crucifix. Je ne voulais rien savoir des menteurs, c’est pourquoi je suis dans un programme appelé” Tout est un mensonge “”, a-t-il déclaré lors de sa première. “Il est arrivé un moment où personnellement J’ai préféré partir parce que les choses publiées m’ont beaucoup blessé“a déploré le Madrid, désormais collaborateur collaborateur des après-midi de Cuatro.

